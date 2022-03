Pertemuan Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina Masih Mentok

TEMPO.CO, Jakarta - Ukraina pada Kamis, 10 Maret 2022 menyebut Moskow telah menolak dibukanya akses kemanusiaan untuk menyelamatkan ratusan ribu warga sipil yang terperangkap di bawah hujan bom. Penolakan muncul setelah kedua negara tidak mencapai kata sepakat dalam perundingan tingkat tinggi sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.

Serangan Rusia ke Ukraina sudah memasuki pekan ke tiga, di mana sejauh ini belum ada kata sepakat yang dicapai. Padahal sudah ribuan orang tewas dan lebih dari 2 juta orang mengungsi. Ribuan orang masih berada di kota-kota yang terkepung dengan hujan bom hampir setiap hari.

Sejumlah tank Rusia yang hancur di tengah invasi Rusia ke Ukraina, di wilayah Sumy, Ukraina, 7 Maret 2022. Militer Ukraina menghentikan empat kendaraan militer Rusia menggunakan drone tempur Bayraktar. Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba melakukan rapat di Turki. Dalam pertemuan itu, Kuleba mengatakan Lavrov menolak memberikan janji gencatan senjata agar bantuan bisa menjangkau warga sipil, termasuk mengevakuasi ratusan ribu orang yang terperangkap di Mariupol.

“Saya sudah membuat proposal yang sederhana kepada Menteri Lavrov. Saya mengatakan padanya bahwa saya bisa memanggil semua menteri di Ukraina, otoritas dan Presiden saat ini untuk memberikan Anda jaminan keamanan 100 persen bagi koridor kemanusiaan, lalu bisakah Anda melakukan hal yang sama? Dan dia tidak jawabnya,” kata Kuleba.

Pada jumpa pers yang berbeda, Lavrov memberikan sinyalemen kalau pertemuannya dengan Kuleba memang belum membuahkan hasil. Dia mengatakan operasi militer telah berjalan sesuai rencana dan Rusia kembali mengulangi tuntutannya agar Ukraina dilucuti (pengaruh asing) dan menerima status netralnya.

Ukraina adalah negara bekas pecahan Uni Soviet, yang ingin menjadi negara anggota NATO dan Uni Eropa. Tindakan Ukraina itu, dipandang Moskow bisa mengancam keamanan dan pengaruh Rusia.

Sumber: Reuters

