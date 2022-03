Kanada Mendorong Pemberdayaan Perempuan di ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi Kanada untuk ASEAN, Vicky Singmin, mengingatkan perlunya perhatian khusus dalam memajukan kesetaraan gender bagi perempuan, termasuk partisipasi perempuan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Sebab stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran perempuan juga harus terus dipastikan.

“Dampak Covid-19 telah meningkatkan risiko bagi perempuan dan anak perempuan dalam konteks yang rapuh dan terkena dampak konflik," kata Singmin dalam peringatan International Women's Day 2022 pada Selasa, 8 Maret.

Singmin mengatakan, ASEAN sejauh ini telah membuat langkah penting untuk memajukan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan, diantaranya dengan meluncurkan ASEAN Women for Peace and Registry pada 2018.



Sementara itu, Delegasi Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor-Leste, Richard Le Bars menyebut bahwa negaranya senantiasa mengupayakan dunia yang memungkinkan untuk kesetaraan perempuan.

"Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah elemen inti dari kegiatan dan program kami, termasuk hubungan politik, program bantuan pembangunan, dan hubungan ekonomi kami," kata Richard.



Kanada baru-baru ini meluncurkan proyek lima tahunan 'Empowering women for sustainable peace: preventing violence and promoting social cohesion in ASEAN' senilai 8,5 juta dollar Kanada (Rp96.3 miliyar) yang didanai Kementerian Luar Negeri Kanada dengan didukung UN Women sebagai mitra PBB utama.



Sedangkan di Indonesia, Kementerian Luar Negeri Kanada mendukung proyek Women in Trade for Inclusive and Sustainable Growth, yang bertujuan mendorong keterlibatan perempuan Indonesia dalam perdagangan internasional dan meningkatkan pangsa ekspor yang dihasilkan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dipimpin perempuan.



Tahun ini, Kedutaan Besar Kanada kembali bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI dalam menyelenggarakan pelatihan Analisa Berbasis Gender Plus (GBA+) sebagai bagian dari program pelatihan bagi diplomat paruh karir untuk memperdalam mempertimbangkan pengarus-utamaan gender dalam jangka panjang di Kementerian Luar Negeri RI.

Baca juga: Hari Perempuan Internasional, Cynthia Lamusu Ajak Perempuan Belajar Berani

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.