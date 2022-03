Ukraina Sudah Punya Rencana Jika Zelensky Dibunuh Rusia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, menyebut pemerintah Ukraina sudah memiliki persiapan jika Presiden Volodymyr Zelensky dibunuh oleh Rusia. Blinken berbicara ihwal masalah ini pada hari Minggu di CBS 'Face the Nation,' 6 Maret 2022.

Menurut Blinken, rencana terburuk Zelensky terbunuh sudah diantisipasi. Namun dia enggan membahas secara lebih rinci.

"(Langkah itu) untuk memastikan bahwa ada apa yang kita sebut 'kelanjutan pemerintahan' dengan satu atau lain cara. Dan biarkan saya berhenti di situ,” katanya kepada pembawa acara seperti dikutip dari The Independent pada Senin, 7 Maret 2022.

Komentar Blinken muncul setelah adanya laporan tak resmi yang menyebut Zelensky telah selamat dari beberapa upaya pembunuhan selama beberapa minggu terakhir sejak invasi Rusia dimulai. Blinken belum lama ini mengunjungi perbatasan Ukraina dengan Polandia selama akhir pekan kemarin. Blinken juga bergabung dengan menteri luar negeri Ukraina untuk memantau beberapa meter warga sipil yang melintasi perbatasan.

Jika berdasarkan konstitusi Ukraina, pengganti langsung Zelensky adalah harus ketua parlemen. Saat ini Ketua Parlemen Rusia adalah Ruslan Stefanchuk.

Pejabat AS mengatakan kepada The New York Times bahwa berdasarkan diskusi dengan pemerintah Ukraina, Stefanchuk akan melanjutkan perlawanan Ukraina terhadap Rusia. Stefanchuk akan menggantikan Zelensky jika dilumpuhkan atau dibunuh Rusia.

AS dan Sekutu yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atalntik Utara (NATO) mengklaim memberi dukungan penuh pada Zelensky dalam mempertahankan Ukraina dari serangan Rusia. Walau tidak terlibat secara militer langsung, NATO memberi dukungan bentuk senjata, peralatan, dan kendaraan.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika rencana operasi militer di Ukraina sudah berjalan sesuai rencana. Saat berbincang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Minggu, 6 Maret 2022, Putin akan terus lanjut menyerang sampai Ukraina menyerah.

CBS | THE INDEPENDENT