Rusia dan Ukraina Siap Lakukan Perundingan Damai Putaran Ketiga

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia dan Ukraina akan menggelar perundingan putaran ketiga pada Senin, 7 Maret 2022, demi mengakhiri permusuhan. Hal itu diungkap oleh David Arakhamia, negosiator dari Ukraina, pada Sabtu, 6 Maret 2022, tanpa menjelaskan lebih detail.

Saat dikonfirmasi ke Rusia perihal tersebut, Moskow hanya mengatakan mungkin saja pembicaraan dimulai pada Senin nanti. Delegasi dari Ukraina dan Rusia sudah dua kali mengadakan pembicaraan sejak Rusia melancarkan invasi militer ke negara tetangganya Ukraina pada 24 Februari 2022.

Sisa-sisa pesawat tempur Rusia terlihat di daerah pemukiman di Chernihiv, Ukraina, 5 Maret 2022. Sebuah pesawat tempur Rusia hancur setelah ditembaki militer Ukraina. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Pada Kamis, 3 Maret 2022, kedua belah pihak setuju untuk membuka pintu kemanusiaan agar warga sipil bisa keluar dari zona perang. Namun penerapannya mengalami sejumlah keterlambatan.

Sedangkan Ukraina pada Sabtu kemarin mengatakan pembicaraan yang sudah dilakukan sebelumnya belum membuahkan hasil, namun Kyiv akan terus berusaha bernegosiasi.

“Pembicaraan putaran ketiga akan berjalan dengan damai pada Senin nanti (7 Maret),” kata Arakhamia, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi di parlemen dari kubu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy.

Kantor berita Rusia Interfax mewartakan tim negosiator dari Rusia Leonid Slutsky mengatakan pembicaraan putaran ketiga akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, yang mungkin saja dilakukan pada Senin nanti.

Ukraina adalah negara bekas pecahan Uni Soviet, yang ingin menjadi negara anggota NATO dan Uni Eropa. Tindakan Ukraina itu, dipandang Moskow bisa mengancam keamanan dan pengaruh Rusia.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan upaya Ukraina untuk meminta bala-bantuan secara langsung dari NATO, tidak membantu mengatasi konflik sama sekali. Namun Lavrov memastikan, Moskow siap dengan perundingan putaran ketiga.

Sumber: Reuters

