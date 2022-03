Warga Kanada Diminta Tinggalkan Rusia Selagi Penerbangan Masih Ada

TEMPO.CO, Jakarta - Kanada pada Sabtu, 5 Maret 2022, meminta warga negaranya agar meninggalkan Rusia mumpung penerbangan komersial masih ada. Sebab kondisi keamanan saat ini sedang sulit diprediksi dan bisa saja memburuk tanpa pemberitahuan.

“Penerbangan yang tersedia mulai sangat terbatas. Kemampuan kantor Kedutaan Besar kami untuk memberikan pelayanan di Rusia, juga mulai terbatas,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Kanada.

Kanada sama seperti negara-negara Barat lainnya, yang menjatuhkan sanksi ke Rusia setelah negara itu menginvasi Ukraina. Sanksi Kanada ke Rusia, bahkan diperluas.

Tentara Ukraina berdiri di dekat tank Rusia yang ditangkap, yang dicat dengan warna bendera nasional Ukraina dan yang lainnya ditandai dengan huruf ''Z'', di tengah invasi Rusia ke Ukraina, di utara wilayah Kharkiv, Ukraina 4 Maret , 2022. Menurut sebuah laporan, setidaknya 280 kendaraan lapis baja Rusia telah dihancurkan dengan rudal Javelin. Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Selasa, 22 Februari 2022, mengumumkan menjatuhkan sanksi ekonomi putaran pertama pada Rusia setelah Moskow mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah yang merdeka dari Ukraina. Donetsk dan Luhansk adalah area tempat bercokolnya kelompok-kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina.

Sanksi yang diberlakukan diantaranya warga negara Kanada tidak boleh melakukan transaksi keuangan di wilayah Donetsk dan Luhansk. Kanada juga akan melarang warganya membeli surat utang Rusia

Ukraina adalah negara bekas pecahan Uni Soviet, yang ingin menjadi negara anggota NATO dan Uni Eropa. Tindakan Ukraina itu, dipandang Moskow bisa mengancam keamanan dan pengaruh Rusia.

Sumber: Reuters

