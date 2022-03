Cina Umumkan Latihan di Laut Cina Selatan Dekat Vietnam

Gambar satelit menunjukkan target kapal induk di Ruoqiang, Xinjiang, China, 20 Oktober 2021. Maket kapal perang AS ini mencerminkan upaya Cina untuk membangun kemampuan anti-kapal induk, khususnya melawan Angkatan Laut AS, karena ketegangan Bejing dengan Washington atas Taiwan dan Laut Cina Selatan. Satellite Image 2021 Maxar Technologies/Handout via REUTERS.