13 Orang Tamu di Pesta Pernikahan Tewas Setelah Jatuh ke Sumur di India

TEMPO.CO, Jakarta - Sedikitnya 13 orang, termasuk seorang anak berusia satu tahun, tewas setelah jatuh ke dalam sumur saat upacara di pesta pernikahan di India utara. Menurut pihak berwenang dari negara bagian Uttar Pradesh, Rabu, 16 Februari 2022, para korban semuanya adalah wanita dan anak-anak.

Polisi dari distrik Kushinagar mengatakan saat kejadian mereka sedang duduk di atas lempengan yang menutupi sumur ketika runtuh. Satu orang lainnya terluka dalam insiden itu.

"Ini adalah insiden yang tidak menguntungkan selama upacara pernikahan," kata pejabat senior polisi Kushinagar, Sachindra Patel. Ia menambahkan bahwa polisi sedang menyelidiki kasus tersebut. Para tamu pernikahan menghadiri upacara haldi, sebuah tradisi Hindu di mana kunyit dioleskan ke wajah pengantin untuk keberuntungan.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut insiden di pesta pernikahan itu menyayat hati dalam sebuah posting di Twitter pada hari Kamis."Saya menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada keluarga mereka yang kehilangan nyawa," katanya, "Saya berharap yang terluka cepat sembuh. Pemerintah setempat akan membantu dengan segala cara yang mungkin."

Modi mengumumkan akan memberikan kompensasi sebesar US$ 2.662 untuk masing-masing keluarga korban, dan US$ 665 untuk yang terluka. Otoritas distrik Kushnigar mengumumkan tambahan US$ 5.323 untuk setiap keluarga korban.

