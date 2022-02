Hamid Karzai Kecam Rencana AS Ambil Aset Afghanistan untuk Korban 9/11

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai menyebut keputusan Washington mencairkan US$ 3,5 miliar aset negara yang pernah dipimpinnya untuk keluarga korban 9/11 sebagai kekejaman terhadap rakyat Afghanistan. Dana itu disimpan di Amerika Serikat.

Hamid Karzai meminta bantuan warga Amerika menekan Presiden Joe Biden agar membatalkan rencana itu. Dalam jumpa pers hari Minggu, 13 Februari 2022, Karzai mengatakan keputusan itu tidak adil. Sebabnya Afghanistan juga telah menjadi korban pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden.

"Rakyat Afghanistan berbagi rasa sakit rakyat Amerika, berbagi rasa sakit keluarga dan orang-orang terkasih dari mereka yang meninggal, yang kehilangan nyawa dalam tragedi 11 September," kata Karzai.

"Kami bersimpati dengan mereka (tetapi) orang-orang Afghanistan adalah korban yang juga kehilangan nyawa mereka. Menahan uang atau menyita uang dari orang-orang Afghanistan atas nama mereka tidak adil dan merupakan kekejaman terhadap orang-orang Afghanistan."

Presiden Biden pada Jumat lalu meneken perintah untuk menyalurkan separuh aset Afghanistan senilai US$ 7 miliar yang saat ini ditahan di Amerika Serikat, kepada korban 9/11. Dana itu separuhnya lagi akan diberikan sebagai bantuan kemanusiaan untuk warga Afghanistan. Keputusan itu membuat marah banyak warga Afghanistan.

Korban 11 September dan keluarganya memiliki klaim hukum terhadap Taliban. Sebanyak US$ 3,5 miliar disisihkan untuk pengadilan AS yang akan memutuskan apakah dana itu dapat digunakan untuk menyelesaikan klaim oleh keluarga korban 9/11. Pengadilan AS juga harus menandatangani sebelum mengeluarkan uang bantuan kemanusiaan.

"Kami meminta pengadilan AS melakukan yang sebaliknya, mengembalikan uang Afghanistan kembali ke rakyat Afghanistan," kata Karzai. "Uang ini bukan milik pemerintah mana pun, uang ini milik rakyat Afghanistan."

Biden meminta US$ 3,5 miliar yang dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa melalui Taliban. Namun Karzai menuntut US$ 7 miliar dikembalikan ke bank sentral Afghanistan. Dia juga menentang pemberian cadangan Afghanistan kepada organisasi bantuan internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Bin Laden dibawa ke Afghanistan setelah diusir dari Sudan pada 1996. Para panglima perang yang sama kemudian akan bersekutu dengan koalisi pimpinan AS untuk menggulingkan Taliban pada tahun 2001.

Awalnya, pemimpin Taliban Mullah Mohammad Omar menolak untuk menyerahkan bin Laden kepada AS setelah serangan 9/11. Tapi Amerika Serikat menolak tawaran Taliban untuk menyerahkan Bin Laden ke negara ketiga atau netral.

TRT WORLD