Indonesia Masuk Lima Besar Daftar Negara Terkaya di Asia Tenggara

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia masuk dalam daftar lima besar negara terkaya di Asia Tenggara versi Worldatlas.com. Dalam rilisnya kemarin, Kamis, 10 Februari 2022, Indonesia mengalahkan Vietnam namun masih berada di bawah Thailand.

Menurut Worldatlas.com, Asia Tenggara merupakan bagian penting dari perdagangan di dunia sejak dulu. Berbagai komoditas termasuk rempah-rempah, seperti lada, cengkeh, pala, dan jahe, dikembangkan di wilayah tersebut.

Perdagangan rempah-rempah, yang dikembangkan oleh pedagang Arab dan India, dan kegiatan komersial lainnya menarik orang Eropa, yang kemudian mencaplok beberapa wilayah wilayah tersebut. Belanda menduduki Indonesia, Perancis menguasai Indochina, dan Melayu menjadi wilayah Inggris.

Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama di sebagian besar negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Brunei. Sektor ini mempekerjakan lebih dari 60 persen tenaga kerja Laos dan Kamboja, dengan padi, singkong, jagung, dan kacang-kacangan sebagai tanaman utama. Sektor perikanan juga merupakan sumber penghidupan yang penting di beberapa daerah. Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina merupakan importir udang yang cukup besar.

Di antara daftar negara-negara terkaya Asia Tenggara, peringkat pertama diduduki oleh Singapura. Produk Domestik Bruto atau PDB Singapura per kapita adalah US$ 65.233, dengan industri utama termasuk elektronik, petrokimia, dan minyak bumi.

Brunei dan Malaysia masing-masing adalah negara terkaya kedua dan ketiga dengan PDB per kapita US$ 31.087 dan US$ 11.414. Sebaliknya, Myanmar adalah negara termiskin di kawasan ini, dengan PDB per kapita US$ 1.408. Timor Leste dan Kamboja juga memiliki PDB per kapita kurang dari US$ 2.000.

Lima negara dominan di Asia Tenggara menyebut ekonomi mereka sebagai Tiger Cub Economics. Negara-negara tersebut adalah Vietnam, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia.

Ekonomi disebut sebagai Tiger Cub karena upaya mereka mengembangkan ekonomi berorientasi ekspor, mirip dengan negara-negara maju seperti Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Hong Kong, yang disebut sebagai "Empat Macan Asia." Kelima negara tersebut menyebut diri mereka sebagai anak harimau (young tigers) karena pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Berikut adalah daftar negara-negara Asia Tenggara Berdasarkan PDB Per Kapita

Negara GDP Per Kapita

Singapura 65,233.3

Brunei 31,086.8

Malaysia 11.414,2

Thailand 7.806.7

Indonesia 4.135.6

Filipina 3,485,1

Vietnam 2.715.3

Laos 2.534,9

Kamboja 1.643.1

Timor Timur 1.560.5

Myanmar 1.407,8

WORLDATLAS.COM