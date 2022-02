Top 3 Dunia: Omicron pada Rusa, Kebijakan Satu Cina, Wajib Masker di New York

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Dunia pada Rabu, 9 Februari 2022, membahas tentang virus Omicron ditemukan pada rusa liar di AS hingga membuat pakar khawatir, Australia mempertahankan kebijakan satu Cina meski hubungan dengan Beijing memburuk, dan aturan wajib masker dalam ruangan di New York dicabut/

1. Temuan Omicron pada Rusa Liar Bikin Ilmuwan Cemas, Kenapa?

Penemuan Covid-19 varian Omicron pada rusa liar jenis ekor putih di Negara Bagian New York, Amerika Serikat, membuat para ilmuwan cemas.

Seperti dilansir The Jerusalem Post Rabu 9 Februari 2022, para ilmuwan cemas jika spesies yang berjumlah 30 juta ekor di seluruh Amerika Serikat itu dapat menjadi inang dari varian baru virus corona.

Hasil sampel darah dan beberapa sampel usap hidung dari 131 rusa yang ditangkap di Staten Island, New York, mengungkapkan bahwa hampir 15 persen memiliki antibodi Covid-19.

Tim peneliti dari Universitas Negeri Pennsylvania mengungkapkan, temuan itu menunjukkan bahwa rusa ekor putih memang memiliki infeksi virus corona sebelumnya. Hewan-hewan itu juga rentan terhadap reinfeksi secara berulang dengan varian baru.

Berita selengkapnya bisa Anda simak di sini

2. Hubungan dengan Beijing Buruk, tapi Australia Pertahankan Kebijakan Satu Cina

Australia tidak berencana mengganti nama kedutaan de facto Taiwan di negara itu dan tetap berkomitmen pada kebijakan satu-Cina, kata Menteri Luar Negeri Marise Payne di tengah ketegangan hubungan diplomatik dengan Beijing. Payne mengatakan dia belum mengadakan pembicaraan dengan Taiwan, sebuah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tapi diklaim Cina sebagai wilayahnya, tentang kemungkinan mengubah nama kantor perwakilannya di Australia. "Tidak ada diskusi seperti itu," kata Payne dalam jumpa pers yang diadakan di ibu kota Canberra dengan Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis yang sedang berkunjung, Rabu, 9 Februari 2022. "Australia tetap berkomitmen pada kebijakan satu-Cina kami."

Berita selengkapnya bisa Anda simak di sini

3. Kasus Omicron Turun, New York Akan Cabut Aturan Wajib Masker di Ruang Tertutup

Gubernur New York Kathy Hochul berencana mengakhiri aturan wajib masker di sebagian besar ruang publik yang tertutup pada Rabu.

Seperti dilansir The New York Post Rabu 9 Februari 2022, New York akan bergabung dengan beberapa negara bagian lain di Amerika Serikat yang mencabut aturan pemakaian masker dalam beberapa pekan mendatang setelah lonjakan kasus COVID-19 mulai mereda.

Namun, Hochul masih menerapkan aturan pemakaian masker di sekolah hingga 21 Februari mendatang.

“Dia bilang ingin melihat apa yang terjadi ketika siswa, mahasiswa dan staf fakultas kembali setelah liburan Februari. Apakah ada lonjakan kasus,” kata Robert Lowry, Wakil Direktur Advokasi, Penelitian & Komunikasi Dewan Negara Bagian New York.