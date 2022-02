Joe Biden Izinkan Pengerahan 3.000 Tentara Amerika ke Eropa Timur

Militer AS memberikan instruksi cara mengoperasikan peluncur granat M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), yang dipasok oleh Amerika Serikat di lapangan tembak di Wilayah Lviv, Ukraina, dalam gambar selebaran ini dirilis 30 Januari 2022. Roket ini dilengkapi dengan hulu ledak High Explosive, Dual Purpose (HEDP) yang efektif melawan bunker batu dan beton serta kendaraan lapis baja ringan. The Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS