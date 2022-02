Extreme Cheapskates: Hemat Ekstrem Wanita ini 23 Tahun Tak Beli Pakaian Dalam

TEMPO.CO, Jakarta - Katie Hashimoto, akuntan pribadi bersertifikat (CPA) muncul dalam salah satu serial reality show Extreme Cheapskates yang ditayangkan pada saluran Foxtel. Mengutip dari situs suggest.com, Hashimoto mengungkapkan bahwa dia bertahan dengan anggaran 200 dolar per bulan di kota New York.

“Setelah lulus dari perguruan tinggi, saya menghabiskan sekitar $20 hingga $25 untuk makanan setiap minggu, bagaimana saya bisa menghabiskan uang sebanyak itu untuk makanan,” kata Katie Hashimoto.

Dia melengkapi furnitur rumahnya dengan mencari barang-barang yang dibuang di jalan sebelum petugas sampah mengambilnya. Selain itu, Hashimoto mengatakan bahwa dia tidak membeli pakaian baru selama lebih dari delapan tahun, tidak membeli pakaian dalam baru sejak tahun 1998, dan menolak untuk membayar perlengkapan mandi.

Lantas, bagaimana Hashimoto mencukupi kebutuhannya untuk hidup di New York?

Hashimoto mengatakan melalui situs-situs freebie dan komunitas milis, ia dapat menghadiri berbagai acara promosi yang menyediakan persediaan barang-barang penting gratis, termasuk pasta gigi, deodoran, pisau cukur, dan produk sanitasi.

“Saya terakhir kali mencuci pakaian mungkin tiga tahun yang lalu. Jadi, setiap kali saya memiliki pakaian kotor, saya mencoba mencucinya saat sedang mandi,” kata diaseperti yang dikutip dalam artikel Meet Money Manager who Dumpster Dives for Food and Doesn’t Use Toilet Paper to Save Cash.

Setelah bekerja setiap malam, ia menyamar sebagai “gelandangan” dan mencari makanan “sanitasi” dari tempat sampah yang masih tertutup dan belum dirusak di sekitar lingkungan Big Apple.

"Toko-toko ini sering membuang banyak makanan berkualitas tinggi, termasuk makanan organik dan makanan siap saji yang sangat enak. Saya bisa makan beberapa makanan gourmet kelas atas yang tidak akan pernah saya bayar," ujarnya

Menurutnya, dengan menghemat biaya seminimal mungkin dapat membantu menekan pengeluaran bulanannya, serta membayar biaya kondominium apartemennya.



BALQIS PRIMASARI

