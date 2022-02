Otoritas Kesehatan di Amerika Terbitkan Daftar Negara di Zona Merah Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Badan U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pada Senin, 31 Januari 2022, mengimbau warga Amerika agar jangan dulu bepergian ke luar negeri mengingat tingginya angka infeksi virus corona. Diantaranya Meksiko, Brasil, Singapura, Ekuador, Kosovo, Filipina dan Parguay.

CDC mengurutkan hampir 130 negara dan teritorial, yang kasus Covid-19-nya level empat atau sangat tinggi. Pada Senin kemarin, CDC menambahkan Anguilla, French Guiana, Moldova dan Saint Vincent serta the Grenadines, dalam zona merah CDC.

Perawat Teresa Malijon mengenakan pelindung buatan sendiri menunggu di lokasi tes terkait wabah virus corona COVID-19 di sebuah tempat parkir di University of Washington's Northwest Outpatient Medical Center di Seattle, Washington, Amerika Serikat, Selasa 17 Maret 2020. ANTARA/REUTERS/Brian Snyder/TM

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga telah meningkatkan level travel advisory bagi warga Amerika Serikat yang ingin ke Meksiko dan sejumlah negara lain, yang ada dalam daftar CDC. Level yang dinaikkan saat ini adalah Level 4 : Do Not Travel.

Sejak pertengahan Desember 2021, Pemerintah Amerika Serikat telah menambah lebih dari 60 negara dan teritorial ke daftar tempat-tempat yang sebaiknya dihindari oleh warga Amerika Serikat gara-gara varian omicron.

CDC juga meningkat travel warning ke 11 negara di dunia dan teritorial menjadi level 3: High. Untuk itu, CDC mendesak warga Amerika Serikat yang belum suntik vaksin virus corona agar menghindari perjalanan yang tidak mendesak ke Bhutan, Brunei, Comoros, French Polynesia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Liberia, Nepal dan Oman.

Dengan ada penambahan 11 negara tersebut, maka saat ini total sudah ada 53 negara dalam daftar level 3 : high. Sementara itu, ada 16 negara di level 2 : moderat dan ada 40 negara di level 1 : low.

Sumber: Reuters

Baca juga: Pemerintah Pangkas Masa Karantina Orang dari Luar Negeri Jadi 5 Hari

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.