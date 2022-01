Top 3 Dunia: Posisi Myanmar di KTT ASEAN dan Jet Tempur F-35 Jatuh

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia pada 26 Januari 2022, di urutan pertama adalah pemberitaan mengenai KTT ASEAN, di mana delegasi dari Myanmar, yang boleh hadir pertemuan tersebur menjadi perbincangan. Myanmar saat ini dipimpin oleh pemerintahan militer setelah Aung San Suu Kyi yang berkuasa secara de facto di Myanmar, digulingkan pada Februari lalu.

Di urutan kedua adalah berita tentang ketegangan di Ukraina. Sebuah pesawat Amerika Serikat yang membawa perlengkapan militer, tiba di Ibu Kota Kiev, Ukraina pada Selasa, 25 Januari 2022. Pengiriman ini untuk menopang pertahanan Ukraina menghadapi kemungkinan invasi Rusia.

Berikut top 3 dunia selengkapnya:

1.Hun Sen Undang Junta Myanmar ke KTT ASEAN, Jokowi dan PM Lee Ingatkan Ini

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen akan mengundang pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing ke pertemuan puncak ASEAN. Syaratnya, jika Pemerintah Myanmar bisa membuat kemajuan dalam rencana perdamaian yang disepakati bersama tahun lalu.

Hun Sen yang tahun ini menjadi Ketua ASEAN, tampaknya ingin melibatkan Junta Myanmar dalam KTT. Namun sejumlah anggota termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand masih keberatan.

Baca selengkapnya di sini

Ma Thuzar Wint Lwin, Miss Universe Myanmar, memegang tanda "Pray for Myanmar" selama pertunjukan kostum nasional kontes Miss Universe, di Hollywood, Florida, AS, 13 Mei 2021. MISS UNIVERSE via REUTERS

2.Hadapi Rusia, Amerika Serikat Kirimkan Rudal Javelin ke Ukraina

Sebuah pesawat Amerika Serikat yang membawa rudal-rudal anti-tank jenis Javelin, peluncur dan berbagai peralatan militer lainnya, mendarat di ibu kota Ukraina, Kiev, pada Selasa waktu setempat. Pengiriman ini untuk menopang pertahanan Ukraina menghadapi kemungkinan invasi Rusia.

Kedatangan pesawat tersebut merupakan pengiriman ketiga dari paket peralatan keamanan senilai US$200 juta atau sekitar Rp2,8 triliun.

Amerika Serikat merupakan pendukung paling kuat Ukraina dalam menjalankan upaya untuk mencegah serangan dari Rusia. Negara Beruang Merah itu, telah mengerahkan pasukannya dalam jumlah besar ke perbatasan Rusia dengan Ukraina.

Baca selengkapnya di sini

Helikopter pengintai dan serang Ka-52 "Alligator" saat pengujian penerbangan yang dilakukan oleh Angkatan Udara Rusia dari Distrik Militer Selatan selama hujan salju di sebuah bandar udara militer di wilayah Rostov, Rusia 19 Januari 2022. REUTERS/Sergey Pivovarov

3.Amerika Serikat Cari Jet Tempur F-35 yang Jatuh di Laut Cina Selatan

Angkatan Laut Amerika Serikat mencari pesawat tempur F-35 yang jatuh ke Laut Cina Selatan saat latihan perang pekan ini.

Beruntung, pilot pesawat segera diselamatkan oleh helikopter militer. Sayangnya, pesawat itu sendiri belum ditemukan hingga berita ini dirilis.

Pesawat naas itu, diduga menabrak dek penerbangan saat mendarat, kemudian jatuh ke air.

Baca selengkapnya di sini

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.