Pakistan Lantik Ayesha Malik Jadi Hakim Agung Perempuan Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Ayesha Malik membuat sejarah pada hari Senin lalu. Ia dilantik sebagai hakim agung wanita pertama Pakistan bersama 16 pria lainnya.

Prestasinya itu dirayakan oleh pejabat pemerintah dan aktivis hak asasi manusia sebagai momen yang menentukan bagi negara dan peradilan yang didominasi laki-laki. Pencalonannya juga menuai kontroversi.

Ayesha Malik adalah hakim wanita pertama yang diangkat ke pengadilan tertinggi dalam sejarah peradilan Pakistan. "Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan keragaman gender dalam peradilan, wanita dilaporkan hanya mewakili 17 persen hakim secara keseluruhan dan hanya di bawah 4,4 persen di pengadilan tinggi," kata Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan dalam dalam sebuah pernyataan.

Menurut Komisi HAM Pakistan, perbedaan ini bersifat struktural dan membutuhkan lebih banyak investasi pada wanita di profesi hukum. Pakistan adalah satu-satunya negara Asia Selatan yang tidak pernah memiliki hakim Mahkamah Agung perempuan, menurut Human Rights Watch.

Malik, 55, menyelesaikan pendidikan dasarnya di beberapa kota yaitu Paris, New York, Karachi dan London. Ia kemudian meraih gelar dari Government College of Commerce & Economics di Karachi, Pakistan College of Law di Lahore dan Harvard Law School di AS.

Dia bekerja di dua firma hukum yang berbeda sebelum menjadi hakim pengadilan tinggi di kota timur Lahore pada 2012, menurut biografi pengadilan. Dia juga mengajar perbankan dan hukum dagang di berbagai perguruan tinggi. Selain itu Malik menjabat pula sebagai penasihat pro bono untuk LSM yang berfokus pada pengentasan kemiskinan serta berkontribusi pada publikasi termasuk Laporan Oxford tentang Hukum Internasional di Pengadilan Domestik. Malik adalah ibu dari tiga anak.

Malik muncul sebagai saksi ahli dalam kasus hukum keluarga di Inggris dan Australia yang melibatkan masalah hak asuh anak, hak-hak perempuan dan perlindungan konstitusional bagi perempuan Pakistan. Dia memiliki integritas dan disiplin di pengadilan, membantu memberikan beberapa putusan penting tentang masalah konstitusional utama, menurut The Indian Express.

Pada tahun 2021, misalnya, pengadilan melarang tes keperawanan invasif dan mendiskreditkan secara medis terhadap wanita yang melaporkan pemerkosaan atau penyerangan seksual. Malik menulis opini sepanjang 30 halaman bahwa praktik tersebut menyinggung martabat wanita korban dan mendiskriminasi atas dasar jenis kelamin.

Pengangkatannya sebagai hakim agung ditentang oleh sejumlah pengacara dan hakim. Ia dituduh mendahului kandidat pria yang lebih senior.

NPR