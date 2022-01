Bebeb A.K. Nugraha Resmi Jadi Duta Besar RI untuk Yunani

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar LBBP RI untuk Republik Yunani Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan pada Rabu, 19 Januari 2022, menyerahkan Surat-Surat Kepercayaan (Letters of Credence) Presiden RI kepada Presiden Republik Yunani, Katerina Sakellaropoulou di Istana Kepresidenan (Proedriko Megaro), Athena.

Kedutaan Besar RI di Yunani (KBRI) menjelaskan dalam acara penyerahan Surat-Surat Kepercayaan tersebut ikut hadir pula Sekretaris Jenderal Kepresidenan Yunani, Vassilis Papadopoulos, serta Alternate Minister of Foreign Affairs, Miltiadis Varvitsiotis.

Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Bebeb menyampaikan apresiasi atas hubungan baik bilateral kedua negara sejauh ini. Indonesia akan selalu mengingat bahwa Yunani adalah salah satu negara pertama di kawasan Eropa yang memberikan pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan NKRI.

Saat ini ada tren positif pertumbuhan perdagangan bilateral kedua negara sebesar 6,23 persen selama periode lima tahun terakhir. Yunani dan Indonesia berkomitmen untuk berupaya mendorong peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, khususnya ekonomi dan perdagangan, pariwisata, hingga pengelolaan dan pelestarian situs/cagar budaya.

Sedangkan Presiden Sakellaropoulou menilai Indonesia adalah salah satu mitra prospektif Yunani dalam pengembangan kerja sama ekonomi. Sakellaropoulou berharap akan ada peningkatan kerja sama berbagai bidang di masa mendatang.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, prosesi upacara penyerahan Surat-Surat Kepercayaan dilaksanakan secara terbatas dan sederhana, namun demikian tidak mengurangi kekhidmatan acara.

Duta Besar Bebeb merupakan Duta Besar RI untuk Republik Yunani ke-9 sejak pembukaan hubungan diplomatik kedua negara. Pemerintah Yunani telah memberikan pengakuan secara de facto kepada Indonesia pada 29 November 1949 dengan menyetujui masuknya Indonesia sebagai anggota Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), serta dilanjutkan dengan memberikan pengakuan secara de jure kepada Indonesia pada 29 Desember 1949.

