Amerika Serikat Catat Rekor Tertinggi Pasien Rawat Inap Akibat Serangan Omicron

Warga menunggu di luar pusat komunitas ketika antrean panjang terus berlanjut untuk individu yang mencoba dites COVID-19 selama wabah penyakit coronavirus (COVID-19) di San Diego, California, AS, 10 Januari 2022. REUTERS/Mike Blake

TEMPO.CO, Jakarta - Rawat inap pasien Covid-19 di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi pada Senin, 10 Januari 2022, ketika lonjakan infeksi yang disebabkan oleh varian Omicron mulai mengganggu sistem kesehatan di beberapa negara bagian.

Ada 132.646 orang dirawat di rumah sakit karena terpapar virus corona, melampaui rekor 132.051 yang terjadi Januari tahun lalu.

Rawat inap terus meningkat sejak akhir Desember, dua kali lipat dalam tiga minggu terakhir, ketika Omicron dengan cepat mengambil alih Delta sebagai versi virus yang dominan di Amerika Serikat.

Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Puerto Rico, Kepulauan Virgin AS, Vermont, Virginia, Washington D.C., dan Wisconsin telah melaporkan tingkat rekor pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit baru-baru ini, menurut analisis Reuters.

Peningkatan jumlah pasien ini sejalan dengan makin tingginya kasus harian. Pemerintah Amerika Serikat melaporkan setidaknya 1,13 juta infeksi virus corona baru pada hari Senin. Jumlah kasus harian tertinggi di negara mana pun di dunia karena penyebaran varian Omicron yang sangat menular tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.

Rekor sebelumnya adalah 1,03 juta kasus pada 3 Januari. Sejumlah besar kasus dilaporkan setiap Senin karena banyak negara bagian tidak melaporkan selama akhir pekan. Rata-rata tujuh hari untuk kasus baru meningkat tiga kali lipat dalam dua minggu menjadi lebih dari 700.000 infeksi baru sehari.

Tidak semua negara bagian belum melaporkan pada hari Senin dan angka akhir kemungkinan akan lebih tinggi.

Meskipun berpotensi kurang parah, pejabat kesehatan telah memperingatkan bahwa banyaknya infeksi yang disebabkan oleh varian Omicron dapat membebani sistem rumah sakit, beberapa di antaranya telah menangguhkan prosedur elektif karena mereka berjuang untuk menangani lonjakan pasien di tengah kekurangan staf.

Rata-rata kasus baru meningkat dua kali lipat dalam 10 hari terakhir menjadi 704.000. Amerika Serikat memiliki rata-rata lebih dari setengah juta kasus selama enam hari terakhir berturut-turut, menurut penghitungan Reuters.

Hanya tujuh negara bagian yang belum mencatat rekor kasus Covid-19 pada 2022 - Arizona, Idaho, Maine, Montana, North Dakota, Ohio, dan Wyoming.

Washington D.C mencatat rekor tertinggi dalam seminggu terakhir berdasarkan populasi, diikuti oleh Rhode Island, New York, New Jersey, Massachusetts, dan Vermont. Kematian rata-rata 1.700 per hari, naik dari sekitar 1.400 dalam beberapa hari terakhir, meski ada kekhawatiran terus naik di musim dingin ini.

REUTERS