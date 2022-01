David Koenig, Petarung MMA Ditemukan Tinggal Kerangka Setelah Hilang 2 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Petarung MMA atau Mixed Martial Arts, David Koenig, ditemukan di sebuah hutan di Branson, Missouri. Hal ini disampaikan langsung oleh Departemen Kepolisian Branson.

Dilansir dari laman marca.com, David Koenig sebelumnya sempat menghilang sejak 8 Februari 2020 ketika berumur 25 tahun. Keluarga Koenig kemudian menyatakan bahwa Koenig benar-benar hilang pada Maret 2020.

Saat itu, ia meninggalkan pesan kepada beberapa kenalannya untuk membantunya keluar dari masalah. Koenig kemudian ditemukan oleh warga lokal yang sedang mencari rusa di hutan sudah dalam bentuk kerangka pada 22 Desember 2021.

Laman dailynewscatcher.com menyebutkan bahwa Koenig lahir pada 1995 di Branson, Missouri, Amerika Serikat. Pria yang memiliki nama lengkap David Zachary Dave Koenig lahir dari pasangan bernama Tracy Koenig dan Tracy Koenig Green.

Koenig selalu berharap bahwa dirinya dapat menjadi petarung MMA dan ingin menekuni dunia ini secara profesional. Laman conandaily.com, menyebutkan bahwa Koenig dikenal sebagai petarung MMA Amerika Serikat.

Koenig mengawali karir MMAnya ketika dirinya ditawari oleh Christopher Gideon pada 3 Oktober 2015 untuk mengikuti “Rumble Time Promotions: Branson Brawl 2”. Dalam pertandingan ini, Koenig berhasil mengalahkan Kris Dodson secara K.O. pada “RFA 46”.

Setelah itu, petarung MMA itu kembali diajukan oleh Shawn Bales pada “Brawl Inc: Clash at the Clarion”. Dalam pertandingan ini, David Koenig lagi-lagi berhasil mengalahkan Austin Levine secara K.O. di “ShoFIGHT: Dominion” yang diselenggarakan di Clarion Hotel Branson pada 25 Maret 2017.

NAUFAL RIDHWAN ALY

