Covid-19, Banyak Penumpang Batalkan Piknik dengan Kapal Pesiar

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan jasa penyedia kapal pesiar Royal Caribbean Group pada Kamis, 30 Desember 2021, menghadapi banyak pembatalan pesanan menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Amerika Serikat. Kenaikan kasus positif Covid-19 ini, dipicu oleh varian omicron.

Kapal-kapal Royal Caribbean Group secara bertahap sudah kembali berlayar pada akhir Juni 2021, namun kenaikan kasus Covid-19 varian omicron telah memancing seruan untuk sementara tidak piknik dengan kapal pesiar. Seruan ini juga disampaikan oleh anggota Senat dari Partai Demokrat Richard Blumenthal

Petugas medis membantu membawa penumpang ke dalam ambulans saat penumpang lain menunggu di kapal pesiar Royal Caribbean Quantum of the Seas yang berlabuh di Marina Bay Cruise Center setelah seorang penumpang dinyatakan positif COVID-19 di Singapura, 9 Desember 2020. Royal Caribbean meluncurkan kembali pelayaran di Singapura, tetapi telah membatalkan sebagian besar rencana perjalanan yang direncanakan di tempat lain hingga 28 Februari 2021. Perusahaan itu juga tengah mencari sukarelawan untuk menguji protokol kesehatan baru di AS (bagian dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit 'Conditional Sail 'Order), tapi belum jelas kapan itu akan dilakukan. REUTERS/Edgar Su

Sejak Celebrity Cruises kembali beroperasional di sejumlah pelabuhan di Amerika Serikat pada Juni 2021, perusahaan itu telah membawa 1,1 juta orang berlayar. Dari jumlah tersebut, 1.745 orang hasil tesnya positif Covid-19 dan 41 penumpang dirawat di rumah sakit karena Covid-19.

“Kasus kita mengalami kenaikan, namun gejala ringan yang paling banyak,” kata Kepala Medis Royal Caribbean Group, Calvin Johnson.

Royal Caribbean Group adalah perusahaan asal Amerika Serikat. Perusahaan itu mengatakan jumlah pelayaran untuk kuartal pertama pada 2022 masih sedikit, kendati varian omicron diyakini tidak separah varian delta yang terjadi pada awal 2021 ini.

Sejumlah perusahaan penyedia jasa kapal pesiar belum lama ini harus menunda kesempatan untuk berlabuh (menurunkan penumpang) gara-gara adanya kasus aktif Covid-19 di dalam kapal atau mengerahkan lebih banyak staf sebagai langkah antisipasi.

Sumber: Reuters

Baca juga: Syarat yang Harus Disiapkan Sebelum Ikut Wisata Kapal Pesiar

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.