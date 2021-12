8 Negara di Dunia Alami Lonjakan Kasus Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah negara di dunia mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada akhir tahun ini. Penyebabnya, ada yang dipicu oleh varian Covid-19, omicron, ada pula yang dipantik oleh pelonggaran aturan setelah lockdown berbulan-bulan.

Lonjakan kasus Covid-19 telah membuat rencana liburan akhir tahun, buyar. Banyak penerbangan, yang dibatalkan karena pilot dan awak pesawat harus melakukan karantina mandiri.

Berikut negara-negara di dunia yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada penghujung 2021:

1.Prancis

Pada Selasa, 27 Desember 2021, Prancis melaporkan ada lonjakan kasus Covid-19, yang terjadi dalam tempo 24 jam. Ketika itu, ada 179.807 kasus. Jumlah itu adalah salah satu yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 terjadi.

2.Amerika Serikat

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika Serikat memprediksi ada sekitar 58,6 persen kasus omicron di Negeri Abang Sam tersebut per 25 Desember 2021. Hal itu berdasarkan data CDC.

3.Quebec, Kanada

Quebec adalah kota kedua di Kanada yang paling padat penduduknya. Pemerintah daerah Quebec tidak punya pilihan selain memperketat aturan, di mana hanya pegawai yang bekerja di sektor penting, yang boleh ke kantor.

4.Australia

Kasus baru Covid-19 di Australia pada Selasa, 28 Desember 2021, menembus angka tertinggi. Kenaikan yang dipicu oleh varian omicron ini, telah berdampak pada pembukaan kembali perekonomian Australia.

Tiga negara bagian di Australia yang paling padat penduduknya, yakni New South Wales (NSW), Victoria dan Queensland, sebelumnya pada Senin, 27 Desember 2021, melaporkan kasus baru positif Covid-19 di sana di bawah 10 ribu kasus. Namun pada Selasa, 28 Desember 2021 ada 10.186 kasus positif Covid-19.

5.Inggris

Inggris pada Selasa, 28 Desember 2021, melaporkan ada 129.471 kasus baru positif Covid-19. Lonjakan kasus Covid-19 itu terjadi berselang sehari setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan pada tahun ini tidak akan menerbitkan larangan baru untuk membatasi tingginya penyebaran varian omicron.

6.Turki

Kasus harian positif Covid-19 di Turki pada Senin, 27 Desember 2021, mengalami kenaikan sampai 30 persen atau menjadi 26.099 kasus. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Turki, angka itu adalah adalah kenaikan tertinggi sepanjang tahun ini.

7.Spanyol

Tingkat infeksi virus corona di Spanyol naik drastis pada Senin, 27 Desember 2021. Tercatat lebih dari 1.000 kasus per 100.000 orang untuk pertama kalinya yang dipicu oleh penyebaran varian Omicron. Meski jumlah pasien meningkat, permintaan rawat inap di rumah sakit masih rendah dibandingkan gelombang pandemi sebelumnya.

Menurut data Kementerian Kesehatan, kasus Corona naik dibandingkan dua pekan sebelumnya menjadi 1.206 setelah hari raya Natal. Spanyol mencatat 120 kematian akibat virus Corona sejak Kamis.

8.Portugal

Portugal pada Selasa, 28 Desember 2021, melaporkan ada 17.172 kasus baru Covid-19. Untungnya, jumlah tersebut separuh dari rekor tertinggi kasus Covid-19 di Portugal pada awal 2021 lalu.

Sumber: Reuters

