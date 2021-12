Pria Ini Bunuh Diri di Hari Wisuda Gara-gara Dilecehkan, Pacar Mengaku Bersalah

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang mantan mahasiswa Boston College dihukum karena menyebabkan kekasihnya bunuh diri. Dia mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja.

Gadis bernama Inyoung You itu dituduh melakukan pelecehan verbal, fisik dan psikologis yang tak henti-hentinya sehingga membuat pacarnya bunuh diri. You yang berusia 23 tahun itu mengajukan pembelaan di Pengadilan Tinggi Suffolk di Boston.

Hakim Robert Ullmann menjatuhkan hukuman penjara 2,5 tahun dan 10 tahun masa percobaan terhadap You. Ia juga dilarang mengambil keuntungan dari kasus yang membuatnya terkenal itu. Jika dia mematuhi persyaratan, maka dia bisa menghindari penahanan.

Jaksa mengatakan You dan Alexander Urtula berpacaran selama 18 bulan. Dalam dua bulan terakhir, You mengirimi Urtula yang berusia 22 tahun pesan singkat sebanyak 47.130 kali. You disebut terus menerus melecehkan Urtula dan menyuruhnya untuk bunuh diri. Urtula, dari Cedar Grove, New Jersey, mengakhiri hidup dengan melompat dari garasi parkir mobil pada Mei 2019 beberapa jam sebelum kelulusannya.

"Hari ini menandai berakhirnya neraka yang menjungkirbalikkan hidup Nona You selama dua tahun terakhir," kata pengacaranya, Steven Kim, dalam sebuah pernyataan.

Saat melewati masa percobaan, You membutuhkan perawatan kesehatan mental, 300 jam pelayanan masyarakat dan kesepakatan untuk tidak mendapat untung secara finansial dengan menjual ceritanya.

Tuduhan itu memiliki kesamaan dengan kasus Michelle Carter yang terkenal di Massachusetts, Amerika Serikat pada 2017. Pelaku dihukum karena pembunuhan tidak disengaja dan dituduh mendorong pacarnya yang masih remaja untuk bunuh diri dengan pesan teks dan panggilan telepon.

REUTERS

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri di Indonesia, bisa menghubungi : Yayasan Pulih (021) 78842580