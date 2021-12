AS Izinkan Pejabat PBB Bertransaksi dengan Taliban untuk Bantu Warga Afghanistan

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat pada Rabu secara resmi mengecualikan pejabat AS dan PBB dari sanksi untuk melakukan transaksi dengan Taliban demi menyalurkan bantuan ke Afghanistan.

Namun, tidak jelas apakah langkah itu akan membuka jalan bagi usulan pembayaran AS sekitar US$6 juta (Rp85,4 miliar) kepada Taliban untuk keamanan.

Reuters pada Selasa, 21 Desember 2021, melaporkan rencana PBB tahun depan untuk mensubsidi upah bulanan personel Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Taliban yang menjaga fasilitas PBB dan membayar mereka tunjangan makanan bulanan, sebuah proposal yang menimbulkan pertanyaan tentang apakah pembayaran tersebut akan melanggar sanksi AS.

Departemen Keuangan AS menolak untuk mengatakan apakah izin baru akan membebaskan pembayaran AS yang diusulkan dari sanksi AS terhadap Taliban.

Setelah menetapkan Taliban sebagai kelompok teroris selama bertahun-tahun, Washington telah memerintahkan aset-aset AS dibekukan dan melarang orang Amerika untuk berurusan dengan mereka.

Departemen Keuangan AS pada hari Rabu mengeluarkan tiga izin umum yang bertujuan untuk melonggarkan aliran bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

Dua dari lisensi memungkinkan pejabat AS dan organisasi internasional tertentu, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan Taliban atau Jaringan Haqqani untuk bisnis resmi.

Lisensi ketiga memberikan perlindungan kepada organisasi non-pemerintah (LSM) dari sanksi AS terhadap Taliban dan Jaringan Haqqani untuk mengerjakan kegiatan tertentu, termasuk proyek kemanusiaan.

Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan Taliban harus mengambil tindakan untuk mencegah ekonomi Afghanistan dari kontraksi lebih lanjut.

"Apa yang dapat kami coba lakukan, apa yang akan kami kerjakan, adalah untuk mengurangi krisis kemanusiaan dengan memberikan sumber daya kepada orang-orang Afghanistan, dan lisensi umum ini akan memungkinkan kami untuk mengizinkan organisasi yang melakukan pekerjaan ini untuk melakukannya," kata pejabat itu.

Pemimpin Partai Republik di Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat AS mengkritik keputusan pemerintahan Presiden Demokrat Joe Biden.

"Pengecualian itu dapat mengakibatkan penggunaan dana pembayar pajak Amerika untuk memberi penghargaan, melegitimasi, dan memungkinkan Taliban yang tidak menunjukkan minat untuk mematuhi norma-norma internasional," kata anggota Kongres Republik Michael McCaul.

Krisis ekonomi Afghanistan semakin parah setelah Taliban merebut kekuasaan pada Agustus, ketika bekas pemerintah yang didukung Barat runtuh dan pasukan AS terakhir ditarik.

Amerika Serikat dan donatur lainnya memotong bantuan keuangan, dan lebih dari US$9 miliar (Rp128 triliun) aset mata uang keras Afghanistan dibekukan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan hampir 23 juta orang atau sekitar 55% dari populasi Afghanistan menghadapi tingkat kelaparan yang ekstrem, dengan hampir 9 juta orang berisiko kelaparan saat musim dingin berlangsung.

"Kami akan terus mendukung upaya sekutu kami untuk meningkatkan bantuan dan memberikan bantuan yang diperlukan selama momen kebutuhan khusus ini," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Dalam upaya terpisah untuk mengatasi krisis tersebut, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang membebaskan para donatur, kelompok bantuan dan lembaga keuangan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan dari pembekuan aset PBB pada para pemimpin Taliban dan entitas terkait.

"Pengecualian itu semata-mata untuk penyediaan bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia di Afghanistan yang akan ditinjau dewan dalam satu tahun," kata Jeffrey DeLaurentis, penasihat senior misi diplomatik AS untuk PBB.

