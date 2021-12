Militer AS Ciptakan Perangkat Lunak untuk Memprediksi Reaksi Cina di Pasifik

Foto Kapal induk USS Carl Vinson (CVN 70) Carrier Strike Group One saat transit di Samudra Pasifik. Kapal induk ini menjadi salah satu kapal perang yang mondar-mandir di Laut Cina Selatan bersama sejumlah jet tempur, helikopter dan pesawat taktis, pada awal September 2021. Foto: AS Navy/Spesialis Komunikasi Massa Kelas 3 Eric Coffer

TEMPO.CO, Jakarta - Komandan militer AS di Pasifik telah membangun perangkat lunak untuk memprediksi bagaimana pemerintah Cina akan bereaksi terhadap tindakan AS di kawasan seperti penjualan militer, aktivitas militer yang didukung AS, dan bahkan kunjungan kongres ke tempat-tempat penting seperti Taiwan.

Wakil Menteri Pertahanan Kathleen Hicks diberi pengarahan tentang alat baru tersebut selama kunjungan ke Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat di Hawaii pada hari Selasa.

"Dengan spektrum konflik dan tantangan yang membentang hingga ke zona abu-abu. Apa yang Anda lihat adalah kebutuhan untuk melihat serangkaian indikator yang jauh lebih luas, menyatukannya dan kemudian memahami interaksi ancaman," kata Kathleen Hicks dalam sebuah wawancara saat terbang dengan jet militer dalam perjalanan ke California, Reuters melaporkan, 16 Desember 2021.

"Perangkat lunak itu menghitung gesekan strategis," kata seorang pejabat pertahanan. Alat ini melihat data sejak awal 2020 dan mengevaluasi kegiatan signifikan yang berdampak pada hubungan AS-Cina. Sistem berbasis komputer akan membantu Pentagon memprediksi apakah tindakan tertentu akan memicu reaksi Cina yang terlalu besar.

Wakil Menteri Pertahanan AS Dr. Kathleen Hicks berpartisipasi dalam diskusi lintas tingkat Red Hill dengan pimpinan Komando Indo-Pasifik AS dan badan Perlindungan Lingkungan di Markas Besar USINDOPACOM, Hawaii, 14 Desember 2021. [Sersan Staf Angkatan Udara AS Brittany A. Chase/Handout via REUTERS]

Pada Oktober, militer Cina mengutuk Amerika Serikat dan Kanada karena masing-masing mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan, dengan mengatakan mereka mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.

Insiden itu dan lainnya seperti itu telah mendorong permintaan untuk alat semacam itu, kata pejabat AS itu, untuk memastikan Amerika Serikat tidak secara tidak sengaja mengecewakan Cina dengan tindakannya.

Sementara hubungan antara Amerika Serikat dan Cina sudah pada titik rendah, alat ini memberikan visibilitas di berbagai kegiatan seperti kunjungan kongres ke Taiwan, penjualan senjata ke sekutu di kawasan itu, atau ketika beberapa kapal AS yang berlayar melalui Selat Taiwan dapat memprovokasi reaksi Cina yang terlalu besar atau tidak disengaja.

Cina mengklaim secara demokratis memerintah Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, dan telah melakukan misi angkatan udara berulang kali ke zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) Taiwan selama setahun terakhir, memicu kemarahan di Taipei.

Perangkat lunak baru akan memungkinkan pejabat AS untuk melihat ke depan pada tindakan yang direncanakan sejauh empat bulan sebelumnya, kata pejabat itu.

Hicks sedang mengunjungi pangkalan-pangkalan militer AS minggu ini ketika rancangan anggaran 2023 pemerintahan Biden mulai terbentuk. Departemen Pertahanan AS berharap untuk mengalihkan anggaran ke militer untuk menghadapi kemajuan militer Cina dan Rusia.

Baca juga: Militer Cina Bangun Maket Kapal Induk AS untuk Target Latihan Militer

REUTERS