Tidak Terima Dikritik, Dua Kandidat Wali Kota di Brasil Bertarung MMA

TEMPO.CO, Jakarta - Politik sering kali kasar dan kacau di Amazon Brasil, tetapi di satu kota kecil dua kandidat wali kota benar-benar adu jotos pada akhir pekan selama kampanye pemilihan.

Wali kota Borba, sebuah kota berpenduduk sekitar 41.000 orang di hulu dari ibu kota negara bagian Amazonas, Manaus, dikenal karena tampil dalam iklan politik dengan mengenakan sarung tinju.

Wali Kota Simão Peixoto, 39 tahun, menantang seorang mantan anggota dewan yang ingin mencalonkan diri untuk posisinya, Erineu da Silva, ke pertandingan Mixed Martial Arts (MMA), dilaporkan Reuters, 16 Desember 2021.

Silva, 45 tahun, yang dikenal dengan nama panggilannya Mirico, menerima tantangan itu, dan keduanya saling pukul dalam pertandingan gaya MMA pada Sabtu.

Petarungan itu dimulai setelah Da Silva mengkritik manajemen wali kota terhadap Balneário Lima, sebuah taman air di kota itu, dan menuntut perkelahian dalam sebuah video yang diunggah online September ini, menurut situs berita lokal Brasil BNC.

Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador

Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor

Leia: https://t.co/o3aVNtPCuc pic.twitter.com/VsgCbn6pdm