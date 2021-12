Uni Eropa Danai Layanan Konseling Hukum untuk Penyandang Disabilitas

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Sentra Advokasi Disabilitas Perempuan dan Anak (SAPDA) bekerjasama dengan Institut KAPAL Perempuan meluncurkan Layanan Konseling Hukum dan Psikologis, Rumah Cakap Bermartabat. Saat yang sama, diluncurkan pula layanan pengaduan online Halo KAPAL Perempuan.

Kedua layanan ini disediakan oleh Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19 (ACTION), yang didanai sepenuhnya oleh Uni Eropa.

“Perempuan dan penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang mengalami penurunan penghasilan dan kehilangan sumber pendapatan akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Kondisi ini membuat mereka kehilangan posisi didalam keluarga dan rentan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga,” kata Nurul Saadah Andriani, Direktur SAPDA, saat peluncuran.

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, ada sekitar 300 ribu perempuan di Indonesia, yang mengalami kekerasan pada 2020. Dari jumlah itu, hampir 80 persen dari insiden kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga, dan 0,03 persen terjadi pada perempuan penyandang disabilitas.

“Kekerasan terhadap perempuan dan penyandang disabilitas tidak selalu terbatas pada kekerasan fisik. Mereka juga bisa tertekan ketika mengalami kekerasan tidak langsung berupa penelantaran dari keluarga, kedudukan yang tidak setara diantara anggota keluarga lainnya, atau ketika pendapat mereka tidak didengar,” jelas Nurul.

Dalam keadaan normal, sudah sulit bagi perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus kekerasan, apalagi selama pandemi. Dengan begitu, layanan pengaduan yang mudah diakses oleh perempuan dan penyandang disabilitas menjadi sangat penting saat ini untuk membantu mereka mengakses keadilan di masa pandemi.

Layanan 'Halo KAPAL Perempuan' menggunakan WhatsApp untuk memudahkan perempuan dan penyandang disabilitas menyampaikan pengaduannya. Mereka dapat mengirim pesan teks atau menelepon ke Operator Layanan melalui nomor +62-812-8088-5525.

Operator Layanan selanjutnya akan meneruskan pengaduan tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, yang merupakan bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Sedangkan Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam mengatakan pihaknya berpartisipasi dalam pendanaan kampanye global #16DaysOfActivism agar bisa ikut berkontribusi mengakhiri kekerasan berbasis gender. Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi secara tidak proporsional mendorong perempuan dan anak perempuan ke dalam kemiskinan, dan risiko kekerasan terhadap mereka meningkat

