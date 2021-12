Angkut Ribuan Penumpang, 10 Orang di Kapal Pesiar Norwegia Positif Corona

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 10 orang di kapal pesiar The Cruise Ship Norwegian Breakway terinfeksi virus Corona. Kapal yang mengangkut 3.000 penumpang itu berlabuh di New Orleans, Amerika Serikat.

Menurut Departemen Kesehatan Lousiana, mereka yang dinyatakan positif Corona adalah tamu dan kru kapal pesiar Norwegia. The Cruise Ship Norwegian Breakaway, adalah milik Norwegia Cruise Line Holdings Ltd (NCLH.N). Kapal meninggalkan New Orleans sekitar semunggu lalu pada 28 November. Kapal berhenti di Belize, Honduras dan Meksiko, menurut badan kesehatan.

"Kapal NCL telah mematuhi protokol karantina dan isolasi yang sesuai," kata departemen dalam sebuah tweet.

Kapal berlabuh di New Orleans pada Minggu pagi. Setelah mendarat semua orang kapal diuji Covid-19 sebelum melanjutkan berlayar kembali.

Orang yang dinyatakan positif Corona, akan dikarantina di rumah atau mengisolasi diri sesuai pedoman dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikayt atau CDC. Kapal pesiar Norwegia Cruise Line Holdings tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

REUTERS

