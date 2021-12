7 Provinsi di Afrika Selatan Sudah Mendeteksi Varian Omicron

TEMPO.CO, Jakarta - Afrika Selatan dipukul oleh gelombang keempat infeksi Covid-19, yang dipicu oleh varian omicron. Varian ini sudah terdeteksi di 7 dari 9 provinsi di Afrika Selatan.

Menteri Kesehatan Afrika Selatan Joe Phaahla pada Jumat, 3 Desember 2021, mengatakan pihaknya berharap Covid-19 varian omicron bisa ditangani tanpa harus menyebabkan banyaknya korban jiwa.

Seorang pekerja yang mengenakan masker berada di sebuah toko grosir, di tengah penyebaran penyakit coronavirus (COVID-19) di Mall di selatan, di Johannesburg, Afrika Selatan, 17 Juni 2020 REUTERS/Siphiwe Sibeko

Varian omicron telah menyebabkan waswas secara global. Virus corona jenis ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada akhir bulan lalu dan segera mendorong negara-negara di berbagai benua menutup pintu penerbangan internasional mereka. Negara-negara di dunia juga mengambil sejumlah langkah untuk mencegah penularan varian omicron.

Menteri Kesehatan Phaahla mendesak warga Afrika Selatan agar mau suntik vaksin virus corona dua dosis sehingga Afrika Selatan bisa mengatasi gelombang keempat pandemi Covid-19 tanpa lockdown yang ketat selama Natal nanti.

“Kami masih bisa mengendalikan ini tanpa perlu memberlakukan aturan perjalanan yang ketat beberapa hari ke depan, jika kita semua melakukan tugas-tugas dasar kita, yakni menjalankan kebijakan keamanan, salah satunya suntik vaksin virus corona,” kata Phaahla.

Michelle Groome, ilmuwan dari National Institute for Communicable Diseases for Communicable Diseases di Afrika Selatan mengatakan negara itu sudah menghadapi sebuah lonjakan kasus Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terjadi dalam tempo singkat gara-gara omicron. Kasus infeksi virus corona di Afrika Selatan juga bergerak dari kelompok usia muda ke kalangan usia tua.

Penting untuk melakukan persiapan, termasuk menyediakan tempat tidur bagi pasien anak dan tenaga kesehatan. sebab kasus infeksi virus corona di Afrika Sekatan mengalami kenaikan, termasuk di kalangan anak-anak usia empat tahun ke bawah.

Omicron adalah singkatan dari ‘variant of concern’, yang dinamai oleh WHO. Lembaga WHO dan ilmuwan sedang mengumpulkan data untuk mencari tahu seberapa menularnya omicron dan sejumlah penyakit yang bisa disebabkannya.

Sumber: Reuters

