Band Rock Voice of Baceprot dari Garut Manggung di Belgia

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock asal Indonesia, Voice of Baceprot, tampil di Ibu Kota Brussel pada 2 Desember 2021. Voice of Baceprot digawangi tiga perempuan berjilbab asal Garut, yakni Sitti, Widi dan Marsya.

KBRI Brussel dalam keterangan pada 3 Desember 2021, menjelaskan Voice of Baceprot memukau para penggemar metal yang hadir dalam konser mereka di le Botanique Brussel.

Kelompok musik Voice of Baceprot konser di Brussel pada 2 Desember 2021. Sumber : dokumen KBRI Brussel

Belgia merupakan negara kedua yang dikunjungi Voice of Baceprot setelah Belanda. Rangkaian tur Voice of Baceprot yang bertajuk Fight Dream Believe: European Tour 2021 juga akan membawa Voice of Baceprot ke Prancis dan Swiss.

Tampil selama hampir satu setengah jam, kehadiran Voice of Baceprot disambut hangat di le Botanique Brussel. Penonton semakin panas ketika Voice of Baceprot menyanyikan lagu ciptaan mereka God, Allow Me (Please) To Play Music.

Konser musik ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Diantara protokol kesehatan yang diberlakukan adalah penonton dilarang berdiri dan wajib memakai masker sepanjang konser serta menunjukkan sertifikat Covid-19.

“Saya baru pertama kali nonton music metal Baceprot, dan saya jatuh cinta,” kata Duta Besar RI untuk Belgia Andri Hadi, yang juga menyaksikan konser Voice of Baceprot di Brussel.

Selain memperlihatkan kemampuan bermusik yang luar biasa, penampilan Voice of Baceprot juga memperlihatkan budaya Indonesia sekaligus moderasi Islam di Indonesia.

Kehadiran Voice of Baceprot di Brussel, dinilai telah menampilkan identitas Indonesia sebagai negara demokratis dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sitti, Widi dan Marsya memperlihatkan perempuan muslim Indonesia yang moderat dan independen.

Marsya mengakui bahwa tema lagu yang diciptakan Voice of Bacprot, diambil dari kondisi yang mereka lihat sehari-hari. Inspirasi ini lah yang membuahkan lagu God, Allow Me (Please) To Play Music ini. Menggambarkan kegalauan mereka menghadapi penolakan beberapa pihak melihat perempuan yang mengenakan hijab menyanyikan lagu metal.

