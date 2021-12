KBRI Moskow Menggelar Festival Kopi

TEMPO.CO, Jakarta - Kopi Indonesia memiliki peluang besar untuk ditingkatkan pangsanya di pasar Rusia, khususnya jenis kopi premium (specialty coffee). Atas dasar itu, KBRI Moskow bekerja sama dengan CHIP Coffee, pada Selasa, 30 November 2021, menggelar Festival Kopi di Hotel Baltschug Kempinski, Moskow.

KBRI Moskow dalam keterangan, Rabu, 1 November 2021, menjelaskan Festival dikemas dalam bentuk workshop, coffee cupping, pameran produk kopi. Sekitar 50 undangan yang terdiri dari para barista, pemilik coffee shop dan importir/distributor kopi Rusia, hadir dalam kegiatan ini.

Suasana cupping kopi pada Festival Kopi Ketiga di Moskow pada Selasa, 30 November 2021. Sumber: dokumen KBRI Moskow

Pangsa kopi Indonesia di pasar Rusia relatif masih kecil, namun potensinya besar untuk ditingkatkan. Sesuai data, nilai ekspor kopi Indonesia ke Rusia pada 2020 mencapai US$ 31,95 juta atau naik 59,6 persen dibanding 2019, yang bernilai US$ 20,15 juta.

Kenaikan ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat ke-5 pengekspor kopi ke Rusia setelah Vietnam, Brasil, Italia dan Jerman. Sebelumnya pada 2019, Indonesia berada pada peringkat ke-7 dan pada 2018 peringkat ke-11. Secara volume, pada 2020 kopi Indonesia menduduki peringkat ke-3 setelah mengalami peningkatan yang signifikan dari 10.141 ton pada 2019 menjadi 18.720 ton.

“Melihat angka tersebut, kita patut bangga bahwa penyelenggaraan Festival Kopi Indonesia yang dilakukan sejak 2019 berdampak langsung bagi peningkatan minat pelaku industri kopi Rusia dalam mengimpor specialty coffee Indonesia,” kata Jose Tavares, Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus.

Duta Besar Tavares menambahkan, sebanyak 29 contoh specialty coffee dikirim langsung oleh berbagai pengusaha UMKM kopi dari Indonesia, diantaranya UMKM binaan BCA, BI dan UMKM Hebat. Festival Kopi juga menghadirkan Ramaz Chanturia, Direktur Utama Asosiasi Kopi dan Teh Rusia.

Dalam kesempatan itu, Chanturia mengakui Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia yang menghasilkan kopi berkualitas. Indonesia juga merupakan mitra terpercaya Rusia dalam hal perdagangan kopi.

Selain melalui Festival, KBRI Moskow juga aktif mempromosikan kopi Indonesia di Rusia, antara lain melalui webinar “Indonesian Coffee in Russia: Presence and Prospect”, liputan Coffee and Café KBRI Moskow, partisipasi pada pameran dagang, dan mengadakan pertemuan dengan para pengusaha kopi Rusia.

