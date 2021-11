5 Kapal Pesiar Termahal di Dunia 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Melancong ke penjuru dunia menggunakan kapal pesiar bisa jadi alternatif bagi Anda yang mulai jenuh dengan pengalaman liburan di darat. Kapal pesiar memang menawarkan pengalaman perjalanan laut yang berbeda, walau terkadang membutuhkan modal liburan yang tidak sedikit.

Bagaimana pun juga, kapal pesiar memainkan peran besar dalam memenuhi tuntutan industri pariwisata laut bernilai miliaran dolar. Kota-kota terapung ini umumnya menawarkan pengalaman perjalanan yang menakjubkan, ditambah fasilitas mewah dan superlatif serta layanan sempurna untuk penggemar perjalanan.

Dengan meningkatnya permintaan pelanggan dan persaingan di pasar, jalur pelayaran secara teratur memperkaya pengalaman pelayaran dengan penawaran inovatif dan kreatif di atas kapal, untuk mengalahkan satu sama lain. Akibatnya, industri menarik miliaran investasi setiap tahun, sehingga wajar harganya mahal.

Berikut ini lima kapal pesiar termahal 2021 versi marineinsight.com:

1. Kelas MewahOasis: Allure of theSeas & Oasis of theSeas

Allure of the Seas adalah salah satu dari dua kapal pesiar termahal yang beroperasi di seluruh dunia. Kapal kedua di kapal pesiar kelas Oasis Royal Caribbean International, Allure of the Seas, adalah kapal penumpang terbesar di dunia ketika diluncurkan pada November 2009. Fitur utama kapal termasuk ruang dansa dua dek, arena seluncur es, 25 pilihan tempat makan dan teater dengan kapasitas 1.380 tempat duduk, dan masih banyak lainnya

Dilaporkan sekitar $1,4 miliar telah dikeluarkan untuk pembangunan kapal pesiar kelas dunia ini di galangan kapal STX Europe Turku di Finlandia. Kapal sepanjang 361,798 meter tersebut berukuran lebar 65,532 meter dengan tonase kotor terdaftar 225.282 ton. Dengan total 18 dek, kapal dapat menampung total 6.780 tamu dan 2.200 awak.

2. Kelas Oasis: Symphony of theSeas & Harmony of theSeas

Kapal pesiar kelas Oasis Royal Caribbean International Symphony of the Seas adalah kapal penumpang terbesar di dunia yang saat ini beroperasi dan termahal di dunia sekarang dengan biaya produksi $ 1,35 miliar.

Dibangun oleh STX France, kapal berukuran panjang 1188 kaki, lebar 215,5 kaki dan tinggi 238 kaki, dengan tonase terdaftar kotor 228.081 ton. Kapal yang memulai pelayaran perdananya pada April 2018 ini memiliki 18 dek dan mampu menampung maksimal 6.680 penumpang dan 2.200 orang awak.

Kapal pesiar mewah ini memiliki fitur di atas atapnya, termasuk 22 restoran, 24 kolam renang, taman air anak-anak, arena seluncur es, lapangan basket ukuran penuh, dan dua dinding panjat tebing setinggi 43 kaki.

3. EpikNorwegia

Norwegian Epic merupakan salah satu kapal paling mahal dari jalur pelayaran Norwegia yang menghabiskan biaya 1,2 miliar dolar AS untuk membangunnya karena desain dan ukurannya yang unik. Kapal ini memiliki salah satu Aqua Park terbesar dan kabin untuk penumpang tunggal. Ketika dibangun, itu adalah kapal pesiar terbesar ketiga di dunia yang membawa 4.228 penumpang. Baru-baru ini Norwegian Epic telah diperbaharui pada 2020 dan menjadikannya kapal pesiar termewah dengan 155.873 Gross Tonnage, memiliki panjang 329,45 meter dan lebar 52 meter.

4. AIDAnova

Kapal kelas Excellence pertama AIDA Cruises, AIDAnova, dilaporkan sebagai kapal penumpang terbesar kelima di dunia. Biaya produksi kapal mewah sepanjang 337 meter ini, yang dibangun oleh Meyer Werft di Jerman, dilaporkan sebesar $1,1 miliar. Diluncurkan pada Desember 2018, AIDAnova menawarkan konsep Green Cruising, sebuah kapal pesiar pertama di dunia yang dapat ditenagai di laut dan di pelabuhan dengan gas alam cair (LNG).

AIDAnova memiliki lebih dari 2.600 kabin penumpang, dengan kapasitas untuk menampung 6.600 penumpang dan 1.500 awak. Kapal ini memiliki total 17 restoran, 23 bar, spa mewah dan teater 360 derajat untuk memenuhi kebutuhan makan dan hiburan mewah penumpang.

5. Kapal pesiar kelas Meraviglia: MSCMeraviglia & MSCBellissima

Kapal pesiar MSC Meraviglia MSC Cruises adalah kapal utama dari kapal kelas baru MSC yang sedang dibangun oleh STX Prancis. Biaya produksi satu kapal di kelas ini dilaporkan sekitar $ 1 miliar karena kapal ini merupakan bagian dari investasi $ 10,2 miliar yang berbasis di Jenewa untuk total 11 kapal yang akan dikirimkan pada 2026.

MSC Meraviglia berlayar pertama kali pada Juni 2017 dan merupakan kapal pesiar terbesar keempat di dunia saat diluncurkan, di belakang kapal kelas Oasis. Kapal pesiar dengan panjang 315,8 meter itu memiliki 15 dek penumpang dan memiliki kapasitas untuk menampung 4.500 penumpang dan 1.536 awak.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

