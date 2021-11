Covid-19, Amerika Minta Warga Tunda Perjalanan ke Jerman dan Denmark

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin, 22 November 2021, menghimbau pada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan ke Jerman dan Denmark karena kasus positif Covid-19 di sana sedang naik.

CDC telah meningkatkan level rekomendasi beperjalanan menjadi Level Empat. Rekomendasi perjalanan Level Empat, berarti warga Amerika Serikat diminta menghindari perjalanan ke tempat tersebut.

Sedangkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga menerbitkan rekomendasi ‘Do Not Travel’ ke Jerman dan Denmark.

Orang-orang mengenakan masker saat membawa tas belanja setelah berbelanja Natal di jalan perbelanjaan utama Cologne yang ramai, Hohe Strasse (High Street), selama penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) di Cologne, Jerman, 12 Desember 2020. [REUTERS / Wolfgang Rattay]

Dalam daftar CDC ada 75 negara di dunia yang berstatus Level Empat. Diantara negara yang masuk dalam daftar ini adalah Austria, Inggris, Belgia, Yunani, Norwegia, Swiss, Rumania, Irlandia dan Republik Ceko.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan pada para pucuk pimpinan partainya agar mengambil kebijakan untuk menghentikan penyeberan wabah virus corona di Jerman, negara dengan perekonomian terbesar di Eropa. Merkel menegaskan tindakan tegas amat dibutuhkan.

Kasus positif Covid-19 di Jerman melonjak, khususnya di kalangan lansia, yang mendapatkan suntik vaksin virus corona pada awal tahun. Lonjakan kasus juga terjadi di kalangan anak-anak yang belum memenuhi syarat untuk suntik vaksin virus corona.

Pada awal bulan ini WHO mengatakan negara-negara di Eropa harus bekerja keras untuk mencegah penyebaran wabah virus corona lebih jauh karena kematian akibat Covid-19 dan kasus-kasus baru infeksi virus corona, meningkat.

Jerman sudah membatasi sebagian besar acara kumpul-kumpul di area publik. Rumah sakit-rumah sakit di Jerman dipenuhi oleh pasien-pasien Covid-19.

Sumber: Reuters

