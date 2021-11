KBRI Moskow Luncurkan Buku 'The 10 New Bali' Edisi Bahasa Rusia

Peluncuran buku 'the 10 New Bali', Senin, 15 November 2021 di Moskow. Sumber: dokumen kedutaan besar RI di Rusia

TEMPO.CO, Jakarta - KBRI Moskow meluncurkan secara resmi buku 'the 10 New Bal' edisi bahasa Rusia pada 15 November 2021. Acara peluncuran yang digelar di Hotel Marriott Aurora, kota Moskow juga menghadirkan secara khusus Oksana Fedorova, selebritas dan Miss Universe 2002 asal Rusia.

Oksana mengungkapkan kegembiraan atas penghormatan yang diberikan kepada dirinya untuk menjadi warga Rusia pertama di Moskow yang menerima secara langsung buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia dari Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, Jose Tavares.

“Indonesia memiliki keindahan alam yang mengagumkan. Melalui peluncuran buku 'the 10 New Bali' edisi Bahasa Rusia, semoga semakin banyak wisatawan Rusia yang berkunjung, tidak hanya ke Bali, tetapi juga ke 10 destinasi pariwisata lainnya di Indonesia” kata Oksana di hadapan para tamu undangan.

Peluncuran buku The 10 New Bali pada 15 November 2021 di Moskow. Sumber: dokumen KBRI di Rusia

Menurut Duta Besar Tavares, peluncuran buku the 10 New Bali' yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia merupakan upaya untuk lebih mendekatkan Indonesia kepada masyarakat Rusia, mengingat selama ini masyarakat Rusia lebih mengenal Bali.

Pada 2019, jumlah wisatawan Rusia yang berkunjung ke Indonesia hampir 160,000 orang dan angkanya menurun drastis pada 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, tercatat ada 5 ribu warga Rusia saat ini memilih untuk tinggal dan berada di Bali selama pandemi.

“Meski dua tahunan ini pandemi membuat kunjungan warga Rusia ke Indonesia turun, namun kami terus berupaya memperkenalkan ‘the 10 New Bali’ kepada khalayak Rusia. Semoga Covid-19 segera melandai sehingga warga Rusia dapat berkunjung Kembali ke Indonesia,” tambah Dubes Tavares.

Buku “the 10 New Bali” edisi bahasa Rusia setebal 266 halaman ini merupakan terjemahan dari edisi kedua buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan kini juga dilengkapi QR-code.

Inovasi QR-code ini memberikan akses kepada pembaca di Rusia untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai sejarah, akomodasi, dan rujukan terhadap potensi investasi yang besar dan menarik bagi investor Rusia, khususnya berkaitan dengan fasilitas pendukung pariwisata di destinasi 10 Bali Baru.

Inisiatif KBRI Moskow meluncurkan buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia memperoleh apresiasi tinggi dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) RI, Angelina Tanoesoedibjo yang menyampaikan keynote remarks melalui video dalam acara peluncuran. Menurut Tanoesoedibjo, peluncuran buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia, merupakan realisasi konkrit Perwakilan RI di luar negeri dalam mendukung terciptanya pariwisata Indonesia yang bermutu, iklusif dan berkesinambungan.

Indonesia siap membuka kembali pariwisata bagi wisatawan manca negara di masa pandemi. Diantaranya dengan menggiatkan program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemberian sertifikasi Kesehatan bagi pelaku usaha/ UMKM bidang pariwisata serta ekonomi kreatif.

Buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia menampilkan foto-foto yang menangkap warna, keindahan alam dan keragaman budaya pada 10 Bali Baru yang merupakan 10 destinasi wisata baru di luar Bali, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu. Ke-10 destinasi tersebut diantaranya Danau Toba di Sumatera Utara, Pulau Belitung, Tanjung Lesung di Banten dan Kepulauan Seribu di DKI Jakarta.

