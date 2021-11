Indonesia dan Selandia Baru Sepakat Meningkatkan Kerja Sama

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyambut baik peningkatan kerja sama kesehatan yang telah dilakukan selama pandemi Covid-19 dengan Selandia Baru. Sejauh ini, Selandia Baru telah memberikan dukungan pada Indonesia, baik berupa vaksin, ventilator, rapid test, dan juga dukungan untuk Eijkman Institute.

“Dalam konteks kesehatan, saya juga sampaikan bahwa isu ini akan menjadi salah satu prioritas presidensi Indonesia di G20. Dan kita memiliki posisi yang sama mengenai pentinginya keseteraan akses terhadap vaksin bagi semua negara,” kata Retno, saat menyambut kunjungan kenegaraan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, 15 November 2021.

Dalam kesempatan itu, kedua Menteri Luar Negeri juga membahas tentang kerja sama percepatan pemulihan ekonomi pasca-krisis Covid-19. Retno menekankan perdagangan dan investasi selalu menjadi kunci dalam ekonomi.

Pada September lalu, tren perdagangan bilateral naik 37 persen year-on-year dan mencapai USD 1,25 miliar. Kerja keras masih diperlukan untuk mencapai target USD 2,8 miliar pada 2024.

“Saya sampaikan pentingnya perdagangan bilateral yang lebih seimbang. Oleh karena itu, saya meminta kepada Selandia Baru untuk dapat membuka akses pasar bagi produk buah-buah tropis Indonesia dan penguatan investasi dan program peningkatan kapasitas di bidang pertanian dan peternakan di Indonesia,” kata Retno.

Retno pun berharap kerja sama perdagangan seperti ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement dan RCEP dapat dimanfaatkan untuk mendorong perdagangan dan investasi di kedua negara.

Selandia Baru dapat menjadi mitra di bidang transisi energi. Salah satu kerja sama yang dapat terus dikembangkan adalah di bidang geothermal. Kemitraan di bidang energi telah ditunjukkan antara lain melalui pembangunan Flores Geothermal Island di Nusa Tenggara Barat dan pembangunan pipeline di Maluku dalam kerangka the New Zealand-Maluku Access to Renewable Energy Support (NZMATES)

