Militer AS Tutupi Serangan Udara yang Bunuh Puluhan Warga Sipil Suriah pada 2019

Asap hitam membumbung dari markas kelompok militan ISIS di Baghouz, Deir Ezzor, wilayah timur Suriah, 3 Maret 2019. Pasukan yang didukung oleh militer AS telah menghujani markas kelompok ISIS dengan artileri dan serangan udara di wilayah Baghouz. REUTERS/Rodi Said

TEMPO.CO, Jakarta - Militer AS menutupi serangan udara 2019 di Suriah yang menewaskan hingga 64 perempuan dan anak-anak yang kemungkinan adalah kejahatan perang Amerika Serikat selama pertempuran melawan ISIS, surat kabar New York Times melaporkan pada Sabtu.

Dua serangan udara berturut-turut di dekat kota Baghouz diperintahkan oleh unit operasi khusus Amerika rahasia yang ditugaskan untuk operasi darat di Suriah, menurut laporan itu, dikutip dari Reuters, 14 November 2021.

New York Times mengatakan bahwa Komando Pusat AS, yang mengawasi operasi udara AS di Suriah, mengakui serangan itu untuk pertama kalinya minggu ini dan mengatakan bahwa serangan itu dibenarkan.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu, Komando Pusat AS mengulangi kesaksian yang diberikan kepada New York Times bahwa 80 orang tewas dalam serangan itu termasuk 16 milisi ISIS dan empat warga sipil. Militer AS mengatakan tidak jelas apakah 60 orang lainnya adalah warga sipil, sebagian karena perempuan dan anak-anak bisa menjadi kombatan.

Dalam pernyataan hari Sabtu, militer mengatakan serangan itu sebagai "pertahanan diri yang sah," proporsional dan merupakan "langkah-langkah tepat yang diambil untuk mengesampingkan kehadiran warga sipil."

"Kami membenci hilangnya nyawa yang tidak bersalah dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk mencegahnya. Dalam kasus ini, kami melaporkan sendiri dan menyelidiki serangan itu sesuai dengan bukti kami sendiri dan bertanggung jawab penuh atas hilangnya nyawa yang tidak disengaja itu," kata Komando Pusat AS.

Jumlah warga sipil di antara 60 korban tewas tidak dapat ditentukan karena beberapa perempuan bersenjata dan setidaknya satu anak bersenjata terlihat dalam video peristiwa tersebut, katanya, seraya menambahkan bahwa mayoritas dari 60 kemungkinan adalah kombatan.

Komando Pusat AS mengatakan serangan itu terjadi ketika Pasukan Demokratik Suriah (SDF) berada di bawah tembakan berat dan dalam bahaya diserbu, dan SDF telah melaporkan daerah itu bersih dari warga sipil.

Inspektur jenderal Departemen Pertahanan AS meluncurkan penyelidikan atas insiden 18 Maret 2019, tetapi laporannya pada akhirnya tidak menyebutkan tentang pengeboman dan penyelidikan independen yang menyeluruh tidak pernah dilakukan, menurut New York Times. Surat kabar itu mengatakan laporannya didasarkan pada dokumen rahasia dan deskripsi laporan rahasia, serta wawancara dengan personel yang terlibat langsung.

Seorang pengacara Angkatan Udara AS yang hadir di pusat operasi pada saat itu percaya bahwa serangan udara itu kemungkinan merupakan kejahatan perang, dan kemudian memberi tahu inspektur jenderal Departemen Pertahanan AS dan Komite Angkatan Bersenjata Senat ketika tidak ada tindakan yang diambil, kata New York Times.

REUTERS | NEW YORK TIMES