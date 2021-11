5.000 Warga Afghanistan Perhari Eksodus ke Iran: Taliban dan ISIS Beda Tipis?

Tentara Taliban menjajal permainan menembak di sebuah taman hiburan di Kabul, Afghanistan, 8 September 2021. Rezim baru Taliban menyatakan tidak akan melarang kegiatan sosial budaya selama tidak bertentangan dengan syariah dan budaya Islam Afghanistan. WANA via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta -ISIS Khorasan atau ISIS-K, secara historis adalah pecahan dari milisi Taliban.

Mereka berbelok dan membentuk cabang regional Pakistan-Afghanistan dan berjanji setia kepada ISIS.

Namun, ISIS-K gagal menguasai wilayah mana pun di kawasan Pakistan-Afghanistan.

Dilansir dari berbagai sumber, mereka mengalami kerugian besar akibat operasi militer pimpinan Taliban dan AS, dibantu para sekutu Barat.

Sebenarnya, kedua kelompok itu pada dasarnya adalah militan aliran Islam Sunni garis keras. Namun, keduanya berbeda dalam hal-hal kecil, seperti agama dan strategi.

Keduanya mengklaim sebagai yang paling benar dalam menegakkan hukum agama. Perselisihan inilah yang menyebabkan pertempuran berdarah antara kedua kelompok ini. Lalu, apa beda di antara keduanya?

Taliban

Taliban dibentuk pada tahun 1994 dan terdiri dari pejuang perlawanan Afghanistan yang bertempur menyerang pasukan Soviet pada 1980-an.

Dikutip dari wtsp.com, prioritas utama bagi para pejuang ini adalah mengendalikan Afghanistan, dan Taliban melakukannya sebentar pada tahun 1996. Selama lima tahun pemerintahannya, pemerintahan Taliban telah digambarkan sebagai brutal. Mereka menolak 160.000 warga sipil pasokan makanan dari PBB, membakar lahan, menghancurkan rumah, dan membunuh warga Afghanistan.

Hubungan antara AS dan Taliban sangat rumit. Antara tahun 1994 dan 1996, AS mungkin secara tidak langsung mendanai Taliban melalui Pakistan, sekutu pada saat itu. Pada akhir 1970-an, Uni Soviet menginvasi Afghanistan, yang mengakibatkan AS mendanai pejuang gaya gerilya yang dikenal sebagai mujahidin.

Pada tahun 1989, Uni Soviet menarik diri dari Afghanistan dan Taliban lahir. Komandan Islam Mullah Mohammad Omar membentuk sekelompok pemuda Afghanistan, sebagian besar dari kamp-kamp pengungsi, dan melatih mereka dalam ideologi Islam yang ketat.

Sekarang Taliban mengambil alih Afghanistan lagi. Kami sudah melihat kelompok-kelompok lain menjadi berita utama seperti ISIS-K, yang menewaskan 13 anggota layanan Amerika di bandara Kabul.

Sementara Taliban mencari kontrol lokalnya sendiri atas Afghanistan, kelompok lain memiliki tujuan yang lebih besar.

ISIS

Negara Islam Irak dan Suriah, yang alias ISIS, memicu ancaman bagi stabilitas di banyak wilayah Timur Tengah dan Afrika.

Ada juga cabang dari ISIS, yang dikenal sebagai ISIS-K. Namun, kedua kelompok fokus untuk membersihkan seluruh Timur Tengah dari pengaruh Barat.

Dilansir dari forces.net, ISIS-K terbentuk sekitar tahun 2015. 'K' dalam namanya adalah singkatan dari Khorasan. Ini adalah nama sejarah untuk wilayah yang mencakup Pakistan, Iran, Afghanistan, dan bagian dari Asia Tengah.

Bahkan dengan keyakinan yang sama, ISIS-K jauh lebih intens daripada ISIS. ISIS-K cenderung merekrut pembelot Afghanistan dan Taliban yang merasa metode Taliban tidak cukup ekstrem.

M. RIZQI AKBAR

