Simak, Ini 5 Negara Teraman di Dunia

Polisi merespons serangan pisau oleh seorang pria yang ditembak mati oleh polisi setelah dia melukai banyak orang di sebuah pusat perbelanjaan di Auckland, Selandia Baru, 3 September 2021. [Stuff Limited/Ricky Wilson via REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta – Salah satu pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum berpergian atau menetap di negara lain adalah perihal keamanan dan keselamatannya. Faktor-faktor tingkat keamanan suatu negara ditentukan oleh beberapa hal. Adapun faktor-faktor tersebut mulai dari konflik kekerasan yang terjadi, baik di tingkat domestik maupun internasional kestabilan politik, tingkat militer, terorisme, hingga jumlah pembunuhan.

Mayoritas negara teraman berasal dari Benua Eropa dengan negara Nordik yang paling mendominasi. Kemudian disusul negara-negara dari benua Asia. Kedua wilayah ini memiliki tingkat pembunuhan sekitar 3 per 100.000 penduduk. Dilansir dari Laporan Indeks Perdamaian Global 2021 yang diterbitkan oleh Institute for Economics and Peace, berikut lima negara teraman di dunia:

1. Islandia

Menurut Indeks Perdamaian Global, Islandia menjadi negara teraman sejak 13 tahun berturut-turut. Islandia memiliki standar hidup tinggi, upah yang setara antara laki-laki dan perempuan, dan minimnya ketegangan sosial. Islandia tidak memiliki kekuatan militer, dengan keamanan negara berasal dari lembaga kepolisian.

2. Selandia Baru

Negara teraman kedua diduduki oleh Selandia Baru dengan tingkat kejahatan yang rendah, terutama kriminalitas berkaitan dengan kekerasan. Sama seperti Islandia, Kepolisian Selandia Baru tidak memiliki senjata api.

3. Portugal

Peringkat ketiga ditempati oleh Portugal sebagai negara teraman di dunia. Hal ini merupakan perkembangan signifikan, sebab pada 2014, Portugal berada di posisi ke-18. Portugal berhasil menurunkan tingkat pengangguran menjadi di bawah 7 persen. Bahkan, Portugal dinobatkan sebagai negara terbaik untuk pekerja pensiun menurut Indeks Pensiun Global Tahunan pada 2020.

4. Austria

Austria menjadi negara teraman ke-empat di dunia sehingga negara ini dapat dikatakan sangat aman untuk dikunjungi. Kejahatan serius jarang terjadi meskipun setiap orang tetap harus berwaspada. Austria juga merupakan negara yang terhindar dari kejahatan terorisme.

5. Denmark

Selain dikenal sebagai negara terbahagia di dunia, negara paling selatan di negara Nordik ini juga dinobatkan sebagai negara teraman kelima di dunia. Denmark memiliki tingkat kesetaraan tinggi dan rasa sosial yang besar, dua hal yang paling berkontribusi menjadikan Denmark sebagai negara teraman. Denmark juga memfasilitasi akses kesehatan dan pendidikan gratis untuk masyarakatnya.

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca juga: Negara Teraman dari Pandemi COVID-19: Indonesia Berada di Peringkat 79