Indonesia-European Parliamentary Friendship Group Diluncurkan

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussel, Belgia, bekerja sama dengan Parlemen Eropa pada 9 November 2021 waktu setempat meluncurkan Indonesia-European Parliamentary Friendship Group (IEPFG) untuk periode 2021-2024.

IEPFG merupakan forum dialog dan komunikasi antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mencari solusi bersama, khususnya di berbagai bidang terkait kerja sama antar parlemen. IEPFG pertama kali dicetuskan pada 2010 dan 2016. Pada 2020, IEPFG terkendala akibat pandemi Covid-19.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia, Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa, Andri Hadi. Sumber: dokumen KBRI Brussel

Peluncuran IEPFG periode 2021-2024 menandakan pentingnya peran diplomasi parlemen antara Indonesia dengan UE dalam memastikan berbagai kebijakan strategis pemerintah yang pro-rakyat.

IEPFG juga dapat memperkaya dan meningkatkan kualitas hubungan Indonesia dan UE yang berdasarkan Partnership and Cooperation Agreement (PCA) yang berlaku sejak tahun 2014. Beberapa nilai dan prinsip penting yang dianut bersama antara Indonesia dan UE yaitu kemajemukan, demokrasi, pembangunan, kedaulatan, saling menghormati, toleransi, persamaan dan non-diskriminasi.

IEPFG periode 2021-2024 terdiri dari 16 anggota Parlemen Eropa dari berbagai partai politik dan diketuai oleh Urmas Paet, mantan Menteri Luar Negeri Estonia dan berasal dari Renew Europe Group, yakni partai ketiga terbesar di UE setelah European People’s Party (EPP) dan Progressive Alliance of Socialists dan Democrats in the European Parliament (S&D).

Dalam sambutan peluncuran IEPFG periode 2021-2024, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia, Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa, Andri Hadi, menggarisbawahi bahwa Indonesia dan UE merupakan mitra penting dalam mencari solusi berbagai permasalahan regional dan multilateral.

Sedangkan Paet dalam kesempatan itu mengatakan masih terdapat peluang dan potensi sangat besar yang dapat digali dan ditingkatkan dari hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa, dimana IEPFG diharapkan dapat berkontribusi secara positif. Paet juga menekankan peran penting Indonesia dalam fora regional dan internasional.

