Apa Dampaknya bagi Ekonomi Global Jika COP26 Gagal Membatasi Pemanasan Global?

TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi iklim COP26 yang berlangsung di Glasgow selama dua minggu pertama bulan November, mungkin merupakan kesempatan terakhir terbaik dunia untuk membatasi pemanasan global pada batas atas 1,5-2 derajat Celcius yang ditetapkan dalam Perjanjian Iklim Paris 2015.

Taruhannya untuk planet ini sangat besar, di antaranya dampak pada mata pencaharian ekonomi di seluruh dunia dan stabilitas masa depan sistem keuangan global.

Berikut adalah 10 pertanyaan terkait perubahan iklim yang coba dijawab oleh pembuat kebijakan ekonomi, dikutip dari Reuters, 5 November 2021

1. BERAPA KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT PERUBAHAN IKLIM?

Dari banjir dan kebakaran hingga konflik dan migrasi: model ekonomi berjuang dengan banyak kemungkinan efek samping dari pemanasan global. Perkiraan IMF kasarnya adalah bahwa pemanasan yang tidak terkendali akan mengurangi 7% dari output dunia pada tahun 2100.

Estimasi dari kelompok bank sentral dunia Network for Greening the Financial System (NFGS) bahkan lebih tinggi, yakni pada 13%. Dalam jajak pendapat ekonom Reuters, angka rata-rata untuk kehilangan output dalam skenario itu adalah 18%.

2. DI MANA DAMPAKNYA AKAN TERASA PALING BESAR?

Negara berkembang adalah yang bakal terdampak paling parah. Sebagian besar orang miskin di dunia tinggal di daerah tropis atau dataran rendah yang sudah mengalami dampak perubahan iklim seperti kekeringan atau naiknya permukaan laut. Apalagi negara mereka jarang memiliki sumber daya untuk mengurangi kerusakan tersebut. Laporan NFGS memproyeksikan kerugian output keseluruhan di atas 15% untuk sebagian besar Asia dan Afrika, meningkat menjadi 20% di negara-negara Sahel.

3. APA DAMPAKNYA UNTUK MATA PENCAHARIAN INDIVIDU?

Perubahan iklim akan mendorong hingga 132 juta lebih banyak orang ke dalam kemiskinan ekstrem pada 2030, menurut kesimpulan sebuah makalah Bank Dunia tahun lalu. Faktornya termasuk hilangnya pendapatan pertanian; produktivitas tenaga kerja di luar ruangan yang lebih rendah; kenaikan harga pangan; peningkatan penyakit; dan kerugian ekonomi akibat cuaca ekstrim.

4. BERAPA BIAYA UNTUK MEMPERBAIKINYA?

Pendukung tindakan awal mengatakan semakin cepat memulai semakin baik. Model prakiraan makroekonomi NiGEM yang banyak digunakan, bahkan menunjukkan bahwa permulaan yang lebih awal akan menawarkan keuntungan bersih kecil untuk output berkat investasi besar yang dibutuhkan dalam infrastruktur hijau. Model yang sama memperingatkan hilangnya output hingga 3% dalam skenario transisi menit terakhir.

5. SIAPA YANG MERUGI DALAM DUNIA NOL KARBON?

Siapa pun dengan paparan bahan bakar fosil. Sebuah laporan oleh lembaga think tank Carbon Tracker pada bulan September memperkirakan bahwa lebih dari US$1 triliun (Rp14.000 triliun) investasi bisnis lazim yang didominasi oleh sektor minyak dan gas, tidak akan lagi layak di dunia yang benar-benar rendah karbon. Selain itu, IMF telah menyerukan diakhirinya semua subsidi bahan bakar fosil, yang dihitung sebesar US$5 triliun (Rp71.600 triliun) per tahun jika ditetapkan untuk memasukkan biaya yang terlalu rendah untuk pasokan, lingkungan, dan biaya kesehatan.

6. BERAPA BIAYA KARBON SEBENARNYA?

Skema pajak atau izin yang mencoba memberi harga pada kerusakan yang diakibatkan oleh emisi menciptakan insentif untuk go green. Namun sejauh ini hanya seperlima dari emisi karbon global yang tercakup oleh program semacam itu, dengan harga rata-rata karbon hanya US$3 (Rp43 ribu) per ton. Itu jauh di bawah US$75 (Rp1.074.000) per ton yang menurut IMF diperlukan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celsius. Jajak pendapat ekonom Reuters merekomendasikan US$100 (Rp1,4 juta) per ton.

7. APAKAH ITU TIDAK MENYEBABKAN INFLASI?

Apa pun yang menjadi faktor dalam biaya polusi bahan bakar fosil cenderung menyebabkan kenaikan harga di beberapa sektor, misalnya penerbangan. Itu pada gilirannya dapat mengarah pada apa yang didefinisikan oleh bank sentral sebagai inflasi, kenaikan harga berbasis luas dan tahan lama di seluruh perekonomian.

Namun sejarah menunjukkan hal ini belum tentu terjadi: pajak karbon yang diperkenalkan di Kanada dan Eropa mendorong harga secara keseluruhan lebih rendah karena mereka memotong pendapatan rumah tangga dan karenanya permintaan konsumen, menurut sebuah studi baru-baru ini. Meski benar juga bahwa tidak melakukan apa-apa dapat menyebabkan inflasi, di mana surat kabar European Central Bank tahun lalu memperingatkan kenaikan harga pangan dan komoditas akibat peristiwa cuaca ekstrem dan kekurangan lahan yang disebabkan oleh penggurunan dan naiknya permukaan laut.