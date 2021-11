Badan Intelijen AS: Asal-usul Virus Corona Tidak Akan Pernah Diketahui

TEMPO.CO, Jakarta - Badan-badan intelijen AS mengatakan pada Jumat mereka mungkin tidak akan pernah dapat mengidentifikasi asal-usul virus corona, ketika mereka merilis versi baru yang lebih rinci dari tinjauan mereka tentang apakah virus corona berasal dari penularan hewan ke manusia atau bocor dari laboratorium.

Office of the U.S. Director of National Intelligence (ODNI), dalam laporan yang tidak diklasifikasikan, mengatakan asal alami dan kebocoran laboratorium adalah hipotesis yang masuk akal tentang bagaimana SARS-COV-2 pertama kali menginfeksi manusia. Tetapi laporan ODNI mengatakan para analis tidak setuju mana yang lebih mungkin atau apakah penilaian definitif dapat dibuat sama sekali.

Dikutip dari Reuters, 1 November 2021, laporan itu juga menolak anggapan bahwa virus corona berasal dari senjata biologis, dengan mengatakan para pendukung teori ini "tidak memiliki akses langsung ke Institut Virologi Wuhan" dan telah dituduh menyebarkan disinformasi.

Laporan yang dikeluarkan pada Jumat adalah pembaruan dari tinjauan 90 hari yang dirilis oleh pemerintahan Presiden Joe Biden pada Agustus, di tengah pertikaian politik yang intens tentang seberapa banyak Cina mesti disalahkan atas dampak pandemi global daripada pemerintahannya yang mungkin tidak bergerak cukup cepat untuk melindungi warga.

Cina pada Jumat menanggapi dengan mengkritik laporan tersebut.

"Langkah AS yang mengandalkan aparat intelijennya alih-alih ilmuwan untuk melacak asal-usul COVID-19 adalah lelucon politik yang lengkap," kata Liu Pengyu, juru bicara kedutaan besar Cina di Washington, menyampaikan kepada Reuters.

"... Itu hanya akan merusak studi asal-usul berbasis sains dan menghambat upaya global untuk menemukan sumber virus," kata pernyataan itu.

Mantan Presiden Partai Republik Donald Trump, yang kalah dalam pemilihannya kembali ketika pandemi mematikan menghancurkan ekonomi AS, dan banyak pendukungnya menyebut Covid-19 sebagai "virus Cina."

Anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang bertugas menyelidiki asal muasal virus corona atau COVID-19 mengunjungi pameran tentang Cina memerangi Covid-19 di Wuhan, provinsi Hubei, Cina, 30 Januari 2021. WHO mengatakan berencana mengunjungi pasar makanan laut di pusat wabah awal serta Institut Virologi Wuhan. REUTERS/Thomas Peter

Beberapa lembaga intelijen AS lebih condong pada penjelasan bahwa virus itu berasal dari alam. Tetapi hanya ada sedikit konfirmasi dan selama beberapa bulan terakhir virus telah menyebar secara luas dan alami di antara hewan liar.

Laporan ODNI mengatakan empat agen mata-mata AS dan badan lintas lembaga memiliki "keyakinan rendah" bahwa Covid-19 berasal dari hewan yang terinfeksi atau virus terkait.

Tetapi satu agensi mengatakan memiliki "keyakinan sedang" bahwa infeksi Covid-19 manusia pertama kemungkinan besar adalah hasil dari kecelakaan laboratorium, mungkin melibatkan eksperimen atau penanganan hewan oleh Institut Virologi Wuhan.

Agen mata-mata AS percaya bahwa mereka tidak akan dapat menghasilkan penjelasan yang lebih pasti tentang asal usul Covid-19 tanpa informasi baru yang menunjukkan virus tersebut mengambil jalur khusus dari hewan ke manusia, atau laboratorium virologi Wuhan menangani virus atau virus terkait sebelum Covid-19 muncul.

Laporan itu mengatakan badan-badan AS dan komunitas ilmiah global tidak memiliki sampel klinis atau pemahaman lengkap tentang data epidemiologis dari kasus Covid-19 paling awal, dan mengatakan mereka dapat meninjau kembali temuan yang tidak meyakinkan ini jika lebih banyak bukti muncul.

Cina telah menghadapi kritik internasional karena gagal bekerja sama lebih penuh dalam penyelidikan asal-usul virus corona.

Pernyataan kedutaan juga menepis kritik itu.

"Kami telah mendukung upaya berbasis sains pada penelusuran asal-usul, dan akan terus terlibat secara aktif. Karena itu, kami dengan tegas menentang upaya untuk mempolitisasi masalah ini," katanya.

Menanggapi laporan ODNI, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin pada Ahad mengatakan hipotesis asal-usul virus corona yang berasal dari laboratorium tidak ilmiah dan tidak memiliki kredibilitas.

