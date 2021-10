Gubernur Iran Ditampar Saat Pidato

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Iran yang baru dilantik ditampar oleh seorang pria yang naik ke atas panggung saat ia memberikan pidato pada Sabtu.

Zeinolabedin Khorram, gubernur baru Provinsi Azerbaijan Timur, sedang di atas panggung menyampaikan pidato di Masjid Imam Khomeini di kota timur laut Tabriz ketika insiden itu terjadi.

Dikutip dari CNN, 25 Oktober 2021, sebuah video yang diunggah online oleh kantor berita Fars menunjukkan seorang pria dengan tenang berjalan ke Khorram, menampar wajahnya dan kemudian mendorongnya. Penjaga keamanan kemudian terlihat berlari dan menariknya turun dari panggung.

Penamparan itu adalah pelanggaran keamanan yang jarang terjadi di Iran, di mana acara tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Iran, perwakilan dari kantor Ayatollah Khamenei dan pejabat negara lainnya.

Televisi pemerintah menyiarkan kerumunan yang terkejut dan sistem suara memperkuat suara tamparan itu.

Today at the introduction ceremony for the new governor of #Iran's East Azerbaijan Province Abedin Khorram, a man went up to the podium and slapped him in the face. pic.twitter.com/vyEFoBy8WA