Rachel Levine Menjadi Perwira Transgender Bintang Empat Pertama Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Menteri Kesehatan Rachel Levine sekali lagi mencetak sejarah dengan menjadi perwira transgender bintang empat pertama yang berdinas di salah satu dari delapan layanan berseragam Amerika Serikat.

Selama upacara Selasa, Dr. Rachel Levine dilantik sebagai laksamana, pejabat tertinggi Korps Layanan Kesehatan Masyarakat AS (USPHS). Penunjukan Levine ke USPHS Commissioned Corps juga menjadikannya laksamana bintang empat perempuan pertama di organisasi tersebut, menurut NPR, dikutip 20 Oktober 2021.

Sebelumnya dia menjadi orang transgender terbuka pertama yang dikonfirmasi oleh Senat untuk jabatan federal.

"Ini adalah kesempatan penting dan saya senang mengambil peran ini untuk dampak yang dapat saya buat, dan untuk sifat historis dari apa yang dilambangkannya," kata Levine pada Selasa, dikutip dari CBS.

I am deeply honored & grateful to join the ranks of men & women across this great nation who have committed to defend the United States against small & large threats, known and unknown. I promise to uphold that trust to the fullest extent of my abilities. https://t.co/ryfwRqbAoz