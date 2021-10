TEMPO.CO, Jakarta - Selain kebutuhan pokok, bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat saat ini. Sederhananya, ketika seseorang akan berpergian menggunakan kendaraan—baik peribadi ataupun umum, mereka membutuhkan BBM untuk menunjang mobilasasi tersebut.

Harga BBM ditentukan beberapa faktor, seperti harga minyak dunia. Beberapa negara mematok harga BBM sangat tinggi karena tidak menerapkan subsidi. Dilansir dari numbeo.com, Hong Kong menjadi negara pemuncak untuk harga BBM per liter termahal pada 2021. Adapun harga per liternya yaitu US$ 2,34/liter atau Rp 33.509/liter (kurs Rp 14.320/US$).

Berikut ini 10 negara dengan harga BBM termahal di dunia:

1. Hong Kong (US$ 2,34/liter atau Rp 33.509/liter)

2. Palestina (US$ 1,94/liter atau Rp 27.781/liter)

3. Belanda (US$ 1,93/liter atau Rp 27.638/liter)

4. Israel (US$ 1,91/liter atau Rp 27.351/liter)

5. Yunani (US$ 1,85/liter atau Rp 26.492/liter)

6. Norwegia (US$ 1,83/liter atau Rp 26.206/liter)

7. Finlandia (US$ 1,81/liter atau Rp 25.919/liter)

8. Portugal (US$ 1,79/liter atau Rp 25.633/liter)

9. Italia (US$ 1,77/liter atau Rp 25.346/liter)

10. Swedia (US$ 1,76/liter atau Rp 25.203/liter)

Untuk harga BBM termurah dipegang oleh negara Libya, yakni US$ 0,1/liter atau Rp 1.432/liter. Hal ini dikarenakan Libya menjadi salah satu negara yang menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia. Sedangkan untuk di Indonesia, berada di peringkat ke-92 dunia dengan harga BBM sebesar US$ 0,61/liter atau setara Rp 8.735/liter.

