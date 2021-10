Top 3 Dunia: Kamala Harris Jual Kondominium dan Islam Bakal Jadi Agama Terbesar

Calon wakil presiden AS dari Partai Demokrat 2020, Kamala Harris berbicara pada rapat umum pemilihan mereka, di Wilmington, Delaware, AS, Sabtu, 7 November 2020. media berita mengumumkan bahwa calon presiden AS dari Partai Demokrat 2020 Joe Biden telah memenangkan pemilihan presiden AS 2020 atas Presiden Donald Trump dengan 290 suara elekterol. REUTERS / Jim Bourg