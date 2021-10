Xi Jinping dan Pejabat Tinggi Cina Penggemar Intrik Serial Game of Thrones

TEMPO.CO, Jakarta - Serial HBO, Game of Thrones, telah menjelma menjadi salah satu serial paling digemari di dunia. Presiden Tiongkok, Xi Jinping, rupanya juga merupakan seseorang yang menggemari serial tersebut. Kegemaran Xi terhadap serial Game of Thrones tampak dari caranya menyebutkan referensi film tersebut dalam salah satu forum di suatu acara.

Dikutip dari scmp.com, Xi sempat menyebutkan salah satu referensi mengenai Game of Thrones dalam sebuah pertemuan dengan pendatang asing di Cina pada 2019. "Kita semua harus memastikan dunia tempat kita hidup tidak turun ke tujuh kerajaan Westeros yang kacau," ucap Xi Jinping seperti dikutip dari scmp.com, 28 April 2019.

Ucapan Xi mengenai Game of Thrones tersebut membuat beberapa orang merasa ironis. Sebab, sebagaimana dilansir dari businessinsider.com, Game of Thrones yang ditayangkan oleh Tencent di Cina mengalami banyak sensor. Beberapa adegan yang mengalami penyensoran antara lain adalah adegan seks dan adegan perang yang penuh kekerasan. Hal tersebut membuat para fansnya di Cina kebingungan dalam menonton serial tersebut.

Selain Xi Jinping, beberapa pejabat Cina lain juga pernah memberikan referensi Game of Thrones dalam ucapannya. Salah satunya adalah Li Keqiang, Perdana Menteri Cina. Dikutip dari independent.co.uk, Li menyisipkan referensi Game of Thrones ketika berkunjung ke Dubrovnik, Kota Kroasia yang menjadi latar syuting Game of Thrones. Referensi tersebut disisipkan oleh Li ketika ia menguraikan hubungan antara Cina dan negara-negara Eropa.

Kegemaran Xi Jinping dan petinggi-petinggi Cina lain terhadap Game of Thrones ternyata beralasan. Dikutip dari nspirement.com, taktik dan intrik politik dalam Game of Thrones ternyata membuat para petinggi Cina tertarik dengan serial HBO tersebut. Peperangan fisik dan psikologis yang dialami karakter Game of Thrones membuat para politisi dan petinggi Cina relatable.

Meskipun demikian, seperti dilansir dari pulse.ng, Xi Jinping dan pejabat tinggi Cina lain tidak mampu menonton versi penuh dari serial HBO tersebut. Hal itu tentu tidak terlepas dari fakta bahwa Xi dan para pejabat tinggi Cina memiliki banyak urusan kenegaraan yang tiada habisnya. Selain itu, serial Game of Thrones yang ditayangkan di Cina merupakan versi yang sangat penuh sensor atau sering disebut diamond version.

BANGKIT ADHI WIGUNA

