Pertemuan AS - Taliban: dari Terorisme sampai Bantuan, tapi Bukan Pengakuan

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat mengatakan pertemuan tatap muka pertama antara pejabat senior AS dan Taliban sejak kelompok garis keras itu merebut kembali kekuasaan di Afghanistan berlangsung secara "terus terang dan profesional". Namun AS menegaskan, bahwa Taliban akan dinilai dari tindakan, bukan hanya kata-kata mereka.

AS dan Taliban bertemu di Doha, Qatar, Sabtu dan Minggu, 9-10 Oktober 2021.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan delegasi AS pada pembicaraan berfokus pada masalah keamanan dan terorisme dan perjalanan yang aman bagi warga AS, warga negara asing lainnya dan warga Afghanistan, serta hak asasi manusia, termasuk partisipasi perempuan yang berarti. dan anak perempuan di semua aspek masyarakat Afghanistan.

Dia mengatakan kedua belah pihak juga membahas "penyediaan bantuan kemanusiaan yang kuat dari Amerika Serikat, langsung kepada rakyat Afghanistan."

"Diskusi itu berlangsung terbuka dan profesional dengan delegasi AS yang menegaskan kembali bahwa Taliban akan dinilai atas tindakannya, bukan hanya kata-katanya," kata Price seperti dikutip Reuters.

Tidak disebutkan apakah ada kesepakatan yang tercapai.

Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengatakan pertemuan dua hari itu berjalan dengan baik. Kabul menyambut baik tawaran bantuan kemanusiaan AS dan mengatakan pemerintah setempat akan memfasilitasi pengiriman dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok bantuan tetapi mengatakan bantuan semacam itu "tidak boleh dikaitkan dengan masalah politik".

"Diskusi terperinci diadakan selama pertemuan tentang semua masalah yang relevan. Dan upaya harus dilakukan untuk memulihkan hubungan diplomatik ke keadaan yang lebih baik," kata Kementerian dalam sebuah pernyataan. Pertemuan serupa akan diadakan di masa depan jika diperlukan.

Pada hari Sabtu, televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar mengutip pejabat menteri luar negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi, yang mengatakan bahwa perwakilan Taliban meminta pihak AS untuk mencabut pemblokiran cadangan bank sentral Afghanistan.

Muttaqi juga mengatakan Washington akan menawarkan vaksin corona untuk Afghanistan dan bahwa kedua belah pihak membahas "membuka halaman baru" antara kedua negara.

Pejabat pemerintahan Biden mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat bahwa delegasi AS akan menekan Taliban untuk membebaskan warga Amerika Mark Frerichs, yang diculik. Prioritas utama lainnya adalah memegang teguh komitmen Taliban untuk tidak membiarkan Afghanistan kembali menjadi sarang al Qaeda atau ekstremis lainnya.

Taliban mengambil kembali kekuasaan di Afghanistan pada Agustus, hampir 20 tahun setelah mereka digulingkan dalam invasi pimpinan AS karena menolak menyerahkan pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden menyusul serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat.

Para pejabat AS mengatakan pertemuan akhir pekan itu merupakan kelanjutan dari "keterlibatan pragmatis" dengan Taliban dan "bukan tentang memberikan pengakuan atau memberikan legitimasi" kepada kelompok itu.

Para pejabat AS mengatakan mereka berhubungan dengan lusinan orang Amerika dan penduduk tetap resmi yang ingin meninggalkan Afghanistan dan ada ribuan warga Afghanistan sekutu AS yang menghadapi risiko penganiayaan Taliban masih di negara itu.

Washington dan negara-negara Barat lainnya sedang bergulat dengan pilihan sulit karena krisis kemanusiaan yang parah di Afghanistan. Mereka mencoba mencari cara untuk terlibat dengan Taliban tanpa memberikan kelompok itu legitimasi yang dicarinya, sambil memastikan bantuan kemanusiaan mengalir ke negara itu.