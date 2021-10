Donald Trump Pertama Kalinya Tak Masuk Daftar 400 Orang Terkaya AS

Mantan Presiden AS Donald Trump berbicara di Conservative Political Action Conference di Orlando, Florida, AS 28 Februari 2021. [REUTERS / Joe Skipper]

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlempar dari daftar 400 orang terkaya di Amerika Serikat versi Majalah Forbes. Sejak pandemi corona tahun lalu perusahaannya merugi hingga US$ 600 juta. Akibatnya kekayaan Trump melorot US$ 400 juta.

Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir, Trump tak lagi ada di jajaran 400 orang terkaya AS. Valuasi kekayaan bersih Trump saat ini ditaksir mencapai US$ 2,5 miliar.

Dalam Bloomberg Billionaires Index, kekayaan bersih Donald Trump sekitar diperkirakan sebesar US$ 2,33 miliar pada Maret. Di akhir masa kepresidenannya, harta Trump turun sekitar US$ 700 juta.

Pada tahun pertamanya menjabat, kekayaan Donald Trump anjlok menjadi US$ 3,1 miliar dan turun lagi menjadi US$ 2,5 miliar pada 2020. Ia kehilangan lagi US$ 700 juta setelah kerusuhan Capitol Hill dan pemakzulannya menyebabkan beberapa perusahaan memutuskan menghentikan bisnis dengan Trump.

Pada 2020, pandemi corona memukul bisnis Trump yang sebagian besar dalam bentuk perkantoran dan perhotelan. Bisnis propertinya yang tersebar di Washington D.C dan Chicago lesu. Begitu pula dengan resor golf di Miami yang nilainya turun hingga 80 persen dalam setahun.

Kerusuhan di Capitol Hill mengakibatkan lapangan golf Donald Trump kehilangan hak menjadi tuan rumah tur kejuaraan PGA pada 2022. Pada hari-hari setelah kerusuhan, Shopify juga menutup toko online Trump.

Perusahaan milik Trump juga sedang menghadapi utang sebesar US$ 590 juta yang akan jatuh tempo dalam empat tahun ke depan, menurut laporan Bloomberg. Hal ini akan berdampak terhadap laba perusahaan. Namun Trump masih mempertahankan beberapa aset berharga, termasuk New York City, Klub Mar-a-Lago di Florida dan tiga rumah di sekitar kawasan tersebut.

Pada 2020, Trump berada di urutan 1.001 dalam daftar orang terkaya Forbes. April 2021 peringkatnya turun ke urutan 1.299 dalam miliarder.

Saat dilantik menjadi presiden pada Januari 2017, Donald Trump kala itu berusia 70 tahun, 220 hari. Trump dilahirkan dari keluarga kaya dan mewarisi sekitar US$ 40 juta dari mendiang ayahnya, pengembang real estate Fred Trump. Pada tahun 1971, Donald Trump mengepalai raksasa bisnisnya yang dikenal sebagai The Trump Organization.

Baca: Pelecehan Seksual, Donald Trump Gugat Balik Mantan Kontestan The Apprentice

CNN | FORBES | YAHOO FINANCE