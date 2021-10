Corona di AS Tak Terkendali, Angka Kematian Sudah Lebih dari 700 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Angka kematian akibat virus corona di Amerika Serikat sudah melampaui 700 ribu kasus. Negara ini melaporkan rata-rata 2.000 kematian per hari dalam sepekan terakhir.

Amerika Serikat masih menjadi negara dengan jumlah kasus dan kematian tertinggi akibat Covid-19. Sebanyak 19 persen dari seluruh kasus Covid-19 berada di AS. Sedangkan angka kematian 14 persen dari jumlah global, menurut penghitungan Reuters. Secara global, pandemi diperkirakan akan melampaui 5 juta kematian.

Varian Delta yang sangat menular telah mendorong lonjakan kasus virus corona yang mencapai puncaknya di Amerika pada September. Kasus COvid-19 per hari dalam sepekan terakhir sebenarnya sudah turun sekitar 117.625 per hari. Namun angka itu masih tinggi. Menurut pakar penyakit menular Anthony Fauci, kasus Covid-19 harus di bawah 10 ribu per hari untuk mengakhiri krisis kesehatan.

Di tengah tingginya kasus virus corona, Amerika Serikat sedang menggenjot pemberian suntikan booster. Presiden Joe Biden telah menerima suntikan booster pada Senin lalu. Dia berharap warga Amerika bisa mencontoh.

Sekitar 56 persen dari populasi AS telah divaksinasi penuh, dengan sekitar 65 persen menerima setidaknya satu dosis, menurut data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.

REUTERS