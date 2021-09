Pangeran Harry Dicap Munafik, Usai Kampanye Lingkungan Pulang Naik Jet Pribadi

Pangeran Harry dan Meghan Markle tampil dalam konser Global Citizen 2021 di Central Park, New York, AS, 25 September 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Kerajaan Inggris Pangeran Harry dan Meghan Markle dicap "benar-benar munafik" setelah dilaporkan 21 kali naik jet pribadi dalam dua tahun untuk kampanye tentang perubahan iklim.

Duke dan Duchess of Sussex ini muncul di sebuah pertunjukan di New York pada akhir pekan lalu untuk menyerukan tindakan terhadap perubahan iklim, kemudian naik jet Dassault Falcon 2000 terbang kembali ke rumah mewah mereka senilai 11 juta pound di Montecito, California, demikian The Sun, Kamis, 30 Sepotember 2021.

Konser Global Citizen Live bertabur bintang di New York - dijuluki "Wokestock" - menuntut undang-undang lingkungan baru yang keras untuk mengurangi separuh emisi AS pada 2030.

Harry, 37 tahun, dan Meghan, 40 tahun, muncul di atas panggung dan mendesak "negara-negara terkaya" untuk memenuhi janji memberikan bantuan 70 miliar poundsterling per tahun untuk membantu negara-negara berkembang menjadi lebih hijau.

"Benar-benar munafik. Pangeran Harry atau anggota keluarga kerajaan lainnya menguliahi orang-orang tentang perubahan iklim ketika mereka mengeluarkan lebih banyak karbon daripada hampir semua orang di planet ini," kata mantan menteri negara Norman Baker, 64 tahun, kepada Newsweek, Rabu, 29 September 2021

"Orang-orang yang menggunakan jet pribadi termasuk dalam satu persen penghasil emisi karbon teratas di dunia," katanya. "Pangeran Harry harus berhenti menggunakan jet pribadi atau jika dia ingin menggunakan jet pribadi, dia harus berhenti mengajari orang tentang perubahan iklim."