Pelukis Pamerkan Dua Kanvas Kosong di Museum Denmark Seharga Rp 1,2 Miliar

Kanvas kosong seniman Denmark, Jens Haaning. Foto: Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang seniman Denmark, Jens Haaning mengirimkan hasil karyanya berupa kanvas kosong untuk berpameran di sebuah museum. Kanvas kosong itu diberi judul Take the Money and Run.

Haaning sebelumnya sudah mendapat pinjaman berupa uang tunai sebesar 534 ribu kroner atau sekitar Rp 1,2 miliar. Uang kertas pinjaman itu semestinya digunakan untuk menciptakan kembali karya lamanya.

Namun dia memilih menyimpan uang tersebut dan mengirimkan kanvas kosong dengan berdalih bahwa karya seni pada dasarnya adalah tentang kondisi kerja seniman. Pihak museum menunjukkan kanvas kosong dan berharap bahwa Haaning bersedia mengembalikan uang yang sudah diterimanya.

Jens Haaning, seorang seniman Denmark, ditugaskan oleh Museum Kunsten di kota barat Aalborg untuk mereproduksi dua karya menggunakan uang tunai yaitu mata uang Denmark kroner dan euro. Karyanya bercerita tentang gaji tahunan di Denmark dan Austria.

"Dua hari sebelum pembukaan pameran, kami mendapat email dari Jens bahwa dia tidak akan menunjukkan karya yang telah kami sepakati," ujar Direktur Museum Lasse Andersson, dikutip dari ABC.

Seniman itu tetap berpegang pada pendiriannya akan mengirimkan dua kanvas kosong. Anderson yang menerima karya berupa kanvas kosong itu hanya bisa tertawa. Dia memutuskan tetap memamerkan karya-karya Haaning di pameran seni modern museum yang dibuka pada 24 September.

"Kami bertanggung jawab mempertanyakan struktur yang menjadi bagian kami. Jika tak masuk akal, kami harus memutuskannya," kata Haaning dalam siaran pers.

Sementara Anderson mengatakan bahwa dua kanvas kosong itu hanya dipajang hingga pameran berakhir. "Jika uang itu tidak dikembalikan pada 16 Januari seperti yang disepakati, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Jens Haaning mematuhi kontraknya," kata Andersson.

Selain mengambil uang sebesar Rp 1,2 miliar, Haaning telah mendapat komisi sebesar 10.000 kroner atau sekitar Rp 22,3 juta ditambah bonus pameran.

ABC | CNN