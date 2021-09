Profil Fumiko Kishida, dari Menteri Luar Negeri ke Perdana Menteri Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Fumiko Kishida, 64 tahun, terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang setelah memenangkan sebuah putaran yang dramatis Ketua Partai Liberal Demorkrat, melalui pemungutan suara yang diselenggarakan pada Rabu, 29 September 2021. Partai Liberal Demokrat adalah partai berkuasa di Jepang saat ini dan siapapun ketuanya, akan otomatis menjadi Perdana Menteri Jepang.

Kishida adalah Perdana Menteri Jepang yang ketiga dalam setahun. Dia menggantikan Yoshihide Suga, yang popularitasnya terus menurun. Sedangkan Suga, tadinya menggantikan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada September 2020.

In a triumph of elite power brokers over public sentiment, Japan’s governing party on Wednesday elected Fumio Kishida, a former foreign minister, as its choice for the next prime minister. https://t.co/JRIGrBnuA7